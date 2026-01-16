Aumentan a $30 millones recompensa para dar con asesinos de policía en Barrancabermeja

Las autoridades elevaron a 30 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de un policía ocurrido en Barrancabermeja, en medio de un aparente intento de hurto.

La decisión fue tomada tras un consejo extraordinario de seguridad liderado por la Gobernación de Santander, luego del homicidio del patrullero Hamer Martínez Sarmiento, adscrito a la Policía Antinarcóticos, quien se encontraba de permiso y compartía con su familia al momento del ataque.

El crimen se registró en la tarde del sábado, 10 de enero, en el barrio San Judas, también conocido como sector Internacional, cuando sujetos armados que se movilizaban en motocicleta abordaron al uniformado para robarle una cadena y una pulsera de oro. Durante el asalto, el policía recibió cuatro impactos de bala.

Martínez Sarmiento fue trasladado de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico debido a la gravedad de las heridas.



El teniente coronel Ángel Giovanni Vivas Casas, comandante (e) del Departamento de Policía Magdalena Medio, confirmó el aumento de la recompensa y señaló que se avanza en las labores investigativas.

“Se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien suministre información veraz que permita dar con la captura de los responsables de este hecho”, indicó el oficial.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información de manera confidencial, a través de las líneas oficiales, que contribuya a esclarecer este crimen que enluta a la institución y al país.