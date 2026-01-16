En vivo
Aumentan a $30 millones recompensa para dar con asesinos de policía en Barrancabermeja

Aumentan a $30 millones recompensa para dar con asesinos de policía en Barrancabermeja

El crimen ocurrió cuando el policía, que se encontraba de permiso y con su familia, fue atacado por delincuentes que intentaron robarle una cadena y una pulsera de oro.

Asesinan a Policía en Barrancabermeja por robarle una cadena
Imagen de las autoridades. Asesinan a Policía en Barrancabermeja por robarle una cadena
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

