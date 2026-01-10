En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía fue asesinado en medio de un intento de robo en Barrancabermeja, Santander

Policía fue asesinado en medio de un intento de robo en Barrancabermeja, Santander

El uniformado, adscrito a la Policía Antinarcóticos, se encontraba de permiso en la ciudad cuando fue atacado por sujetos armados en el barrio San Judas.

Asesinan a Policía en Barrancabermeja por robarle una cadena
Imagen de las autoridades. Asesinan a Policía en Barrancabermeja por robarle una cadena
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad