Policía fue asesinado en medio de un intento de robo en Barrancabermeja, Santander

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Barrancabermeja en las últimas horas, luego de que un uniformado de la Policía Nacional fuera asesinado en medio de lo que sería un intento de hurto en el barrio San Judas, también conocido como el sector Internacional.

Fue asesinado en un intento de robo, un policía en el barrio San Judas de Barrancabermeja, Santander. La víctima fue el uniformado Hamer Martínez Sarmiento, adscrito a la Policía de Antinarcóticos.



Aunque las autoridades lo trasladaron al Hospital Regional del Magdalena Medio,… pic.twitter.com/lb6Giy9ypz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 10, 2026

La víctima fue identificada como Hamer Martínez Sarmiento, adscrito a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, quien se encontraba de permiso en la ciudad al momento del ataque.

Según los primeros reportes, el uniformado fue abordado por sujetos armados que, al parecer, intentaron despojarlo de una cadena de oro que llevaba puesta. En medio del asalto, Martínez Sarmiento recibió cuatro impactos de bala, que le ocasionaron heridas de extrema gravedad.

Gravemente herido, el policía fue trasladado de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la magnitud de las lesiones.



Al lugar del crimen llegó personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que adelanta labores de inspección técnica, recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad del sector, con el fin de establecer las circunstancias exactas del homicidio e identificar a los responsables.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con un intento de robo; sin embargo, esta versión aún se encuentra en proceso de verificación dentro de la investigación.

El crimen ha generado conmoción entre los habitantes de la zona y dentro de la institución policial, que lamenta la muerte de uno de sus hombres.

Publicidad

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía sobre las acciones operativas que se adelantan para dar con los responsables.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Barrancabermeja, en las últimás horas van 4 sicariatos, especialmente en sectores residenciales, donde los ciudadanos reclaman mayor presencia de las autoridades.