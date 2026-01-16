En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Puede Trump quedarse con la medalla del Nobel de María Corina Machado?

¿Puede Trump quedarse con la medalla del Nobel de María Corina Machado?

Machado entregó el jueves la medalla correspondiente al premio que ganó el año pasado durante su primera reunión en la Casa Blanca con Trump.

Maria-Corina-Trump-AFP.png
María Corina Machado y Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad