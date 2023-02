"Nos creen bobos": Carlos Tenorio sobre la polémica por aumento de cupo de extranjeros en Ecuador

Se desató la polémica en Ecuador a raíz de que la LigaPro aprobó, a finales del mes de enero, una nueva resolución para que los equipos ecuatorianos aumenten su cupo de extranjeros lo que provocó que en el duelo de ida de la Recopa Sudamericana , el equipo Independiente del Valle anotara 7 extranjeros en el once titular.

"Lo de anoche es una burla al jugador Ecuatoriano, o sea, 80 % de nuestros jugadores están solo para completar los equipos. @LigaProEC dónde están los juveniles? A otro perro con ese hueso. @FEFecuador esto nos perjudica a los Ecuatorianos", criticó, a través de su cuenta de Twitter, Carlos Tenorio, presidente de la Agremiación de Futbolistas de Ecuador (AFE).

En diálogo con Blog Deportivo, el presidente de la AFE fue duro con sus mensaje contra los directivos del fútbol ecuatoriano, a quienes, según él, no les "interesa los juveniles" que hay en las calles de Ecuador con este tipo de medidas y solo dañan el desarrollo del talento nacional.

"Lo que uno llama es a una mesa de diálogo donde todos podamos estar bien. Cuando escuchamos resoluciones como esta que son un despropósito, que no tiene ni pies ni cabeza, ya no hablamos del respeto. Creo que el fútbol ecuatoriano quiere verse representado por sus jugadores locales y que las plazas laborales, la mayor cantidad, sean ocupadas por ellos (...) Nosotros no buscamos entrar en conflicto ni nada, lo que incomoda es que quieren tratar de bobos a quienes sí conocemos la realidad del fútbol porque lo vivimos. La única forma es un mediación con los actores principales, tanto Federación Ecuatoriana de Fútbol y la LigaPro para poder buscar una medida para que el fútbol ecuatoriano esté bien", aseveró Carlos Tenorio en Blu Radio.

Publicidad

La postura de la AFE ante la situación del aumento de cupos de extranjeros, según ellos, lo que hace es dañar el desarrollo del fútbol ecuatoriano. Tenorio ve algo absurdo creer que el extranjero mejorará el rentado nacional, cuando tanto el jugador de afuera debe tener el mismo espacio que el nacional; por eso, desde su postura, nunca aceptará resoluciones como estas en donde se dejan por fuera a los jugadores.

"Si mañana sacamos a todos lo jugadores del fútbol ecuatoriano, ¿cuál es el dirigente que es protagonista, o quiénes de nosotros somos protagonistas? (...) Estamos en una plaza en donde perjudicas las masas laborales de los ecuatorianos y necesitamos medidas que lleguen a un puerto. Carlos, quien les habla, es la voz de los que no tienen voz", puntualizó.