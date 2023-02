Rafael Santos Borré le escribió a Gustavo Puerta para explicarle sobre la cultura alemana

El campeonato Sudamericano Sub-20 que se celebró en territorio colombiano les abrió las puertas a varios jugadores al fútbol internacional. Gustavo Puerta no fue la excepción y el volante consiguió su pase al Bayer Leverkusen de Alemania (cedido al F. C. Núremberg), con el cual ya empezó a adaptarse y a conocer mejor la cultura alemana.

“Creo que es un mundo totalmente diferente, la cultura, el clima y muchas cosas más. Creo que me han recibido de la mejor manera y poco a poco me he ido acostumbrando y adaptando a algunas cosas de acá. Ya comencé clase de alemán y es muy difícil, pero espero siempre dar lo mejor de mí”, contó Gustavo Puerta en diálogo con Blog Deportivo.

Uno de los mensajes que recibió cuando llegó a Alemania lo sorprendió, pues, según reveló, el delantero Rafael Santos Borré se comunicó con él para hablarle un poco de la cultura y le expresó su apoyo con todo lo que necesite en su estadio en el país europeo.

"Me escribió Rafael y me felicitó por el paso que dí en mi carrera, que lo que necesitara él iba a estar ahí (...) Cualquier cosa que necesite, sin duda, voy a acudir a él", afirmó.

Pese a la brecha cultural que existe entre Colombia y Alemania, Gustavo Puerta aseguró que hay un solo idioma que le interesa y es el del fútbol, que en todos los países se maneja igual; según él, será su rendimiento el que le de un espacio en el equipo y en la adaptación que espera el cuerpo técnico de él, pero, no niega que aprender su lengua será un plus en la dinámica táctica.

“Hay un italiano, Valentini, él es el que me traduce todo. Ahora llegó un nuevo técnico al equipo y es español, sin duda, esto me ayudará a entender y lo que quiere el equipo de mí”.