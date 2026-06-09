Paraguay vs. Selección Colombia: hora, dónde ver y posible formación de Liga de Naciones

La Selección Colombia femenina buscará cerrar con el título su participación en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol cuando enfrente este martes a Paraguay, en un duelo que tendrá como escenario el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega como líder del torneo y ya aseguró su clasificación directa al Mundial femenino de Brasil 2027.



Cuándo y dónde ver

El partido entre Paraguay y Colombia se disputará este martes, 9 de junio, a las 6:00 de la tarde. El encuentro será transmitido por Gol Caracol y la aplicación Ditu. Las dirigidas por Marsiglia buscarán mantener su buen rendimiento ante una selección paraguaya que necesita sumar para seguir con opciones de llegar a la repesca mundialista.

Las paraguayas ocupan actualmente la quinta posición de la tabla con 10 puntos en siete jornadas y necesita vencer a Colombia para mantener sus posibilidades de clasificar. Sin embargo, la albirroja también dependerá de otros resultados: Venezuela y Ecuador, ambos con 11 unidades, ocupan los puestos que entregan cupos a la repesca internacional.

Por su parte, Colombia llega al cierre del torneo como la mejor selección de la competencia con 17 puntos, compartiendo el grupo de clasificadas directas junto a Argentina. Las cafeteras intentarán terminar la campaña con una nueva victoria después de una fase en la que demostraron solidez y un gran nivel ofensivo.



Selección Colombia femenina X: @FCFSeleccionCol

El historial reciente favorece ampliamente a Colombia, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos ante Paraguay, cuatro de ellos con marcadores contundentes. Para este compromiso, las paraguayas tendrán la misión de controlar a figuras como Gisela Robledo y Linda Caicedo, dos de las principales amenazas del ataque colombiano.

Caicedo, futbolista del Real Madrid, fue convocada para este encuentro pese a las dudas sobre su estado físico luego de salir en camilla en el partido anterior ante Uruguay por molestias en la pantorrilla derecha. Colombia buscará cerrar la Liga de Naciones con otra actuación destacada y reafirmar su condición de potencia sudamericana.



Alineaciones probables