En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
De La Espriella
Iván Cepeda
Elecciones Perú
Junior, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Paraguay vs. Selección Colombia: hora, dónde ver y posible formación de Liga de Naciones

Paraguay vs. Selección Colombia: hora, dónde ver y posible formación de Liga de Naciones

Aunque ya aseguró su cupo a la próxima Copa del Mundo, la tricolor busca cerrar por lo alto esta competencia y levantar el título. Argentina también tiene opciones de ser campeona.

Colombia vs. Paraguay
Colombia vs. Paraguay
Fotos: @FCFSeleccionCol - @APFfutbolFEM
Por: María Camila Castiblanco
 /  EFE
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

La Selección Colombia femenina buscará cerrar con el título su participación en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol cuando enfrente este martes a Paraguay, en un duelo que tendrá como escenario el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega como líder del torneo y ya aseguró su clasificación directa al Mundial femenino de Brasil 2027.

Cuándo y dónde ver

El partido entre Paraguay y Colombia se disputará este martes, 9 de junio, a las 6:00 de la tarde. El encuentro será transmitido por Gol Caracol y la aplicación Ditu. Las dirigidas por Marsiglia buscarán mantener su buen rendimiento ante una selección paraguaya que necesita sumar para seguir con opciones de llegar a la repesca mundialista.

Lea también:

Argentina (1).jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina encabeza las proyecciones para el Mundial 2026 según una supercomputadora

Las paraguayas ocupan actualmente la quinta posición de la tabla con 10 puntos en siete jornadas y necesita vencer a Colombia para mantener sus posibilidades de clasificar. Sin embargo, la albirroja también dependerá de otros resultados: Venezuela y Ecuador, ambos con 11 unidades, ocupan los puestos que entregan cupos a la repesca internacional.

Por su parte, Colombia llega al cierre del torneo como la mejor selección de la competencia con 17 puntos, compartiendo el grupo de clasificadas directas junto a Argentina. Las cafeteras intentarán terminar la campaña con una nueva victoria después de una fase en la que demostraron solidez y un gran nivel ofensivo.

Selección Colombia femenina
Selección Colombia femenina
X: @FCFSeleccionCol

El historial reciente favorece ampliamente a Colombia, que ha ganado los últimos cinco enfrentamientos ante Paraguay, cuatro de ellos con marcadores contundentes. Para este compromiso, las paraguayas tendrán la misión de controlar a figuras como Gisela Robledo y Linda Caicedo, dos de las principales amenazas del ataque colombiano.

Caicedo, futbolista del Real Madrid, fue convocada para este encuentro pese a las dudas sobre su estado físico luego de salir en camilla en el partido anterior ante Uruguay por molestias en la pantorrilla derecha. Colombia buscará cerrar la Liga de Naciones con otra actuación destacada y reafirmar su condición de potencia sudamericana.

Alineaciones probables

  • Paraguay: Alicia Bobadilla; Limpia Fretes, Tania Riso, Fiorela Martínez y Daysy Bareiro; Cindy Ramos, Dulce Quintana, Griselda Garay; Lice Chamorro, Claudia Martínez y Rebeca Fernández.
    • Seleccionador: Herminio Barrios Peña.
  • Colombia: Kate Tapia; Ana Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Venegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya; Daniela Montoya, Leicy Santos, Gisela Robledo; Linda Caicedo.
    • Seleccionador: Ángelo Marsiglia.
  • Árbitro: Milagros Arruela (Perú).
  • Estadio: Defensores del Chaco de Asunción, la capital de Paraguay.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección de Paraguay

Selección Colombia

Fútbol femenino

Selección Colombia Femenina

Partidos de hoy

Señal en vivo

en vivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad