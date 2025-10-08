En vivo
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Partidos de la clasificación europea para el Mundial 2026: horarios y cuándo juegan

Partidos de la clasificación europea para el Mundial 2026: horarios y cuándo juegan

Esta semana se jugarán partidos del jueves 9 al sábado 11 de octubre por la clasificación europea a la Copa del Mundo del próximo año.

Cristiano Ronaldo celebra gol anotado en la semifinal de la Nation League contra Alemania
Cristiano Ronaldo celebra gol anotado contra Alemania
X: @EURO2024DE
Por: AFP
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Programa de la próxima jornada de clasificación europea para Mundial 2026, que disputará del jueves al sábado (en horas GMT):

Jueves 9 de octubre

GRUPO C

(18h45) Bielorrusia - Dinamarca y Escocia - Grecia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Dinamarca 4 2 1 1 0 3 0
  2. Escocia 4 2 1 1 0 2 0
  3. Grecia 3 2 1 0 1 5 4
  4. Bielorrusia 0 2 0 0 2 1 7

GRUPO G

(16h00) Finlandia - Lituania y (18h45) Malta - Países Bajo

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Países Bajos 10 4 3 1 0 14 3
  2. Polonia 10 5 3 1 1 8 4
  3. Finlandia 7 5 2 1 2 6 8
  4. Lituania 3 5 0 3 2 5 7
  5. Malta 2 5 0 2 3 1 12

GRUPO H

(18h45) Chipre - Bosnia y Austria - San Marino

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Bosnia 12 5 4 0 1 11 3
  2. Austria 12 4 4 0 0 9 2
  3. Rumania 7 5 2 1 2 10 6
  4. Chipre 4 5 1 1 3 5 7
  5. San Marino 0 5 0 0 5 1 18

GRUPO L

(18h45) República Checa - Croacia y Islas Feroe - Montenegro

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Croacia 12 4 4 0 0 17 1
  2. República Checa 12 5 4 0 1 11 6
  3. Islas Feroe 6 5 2 0 3 4 5
  4. Montenegro 6 5 2 0 3 4 9
  5. Gibraltar 0 5 0 0 5 2 17

Viernes 10 de octubre

GRUPO A

(18h45) Alemania - Luxemburgo y Irlanda del Norte - Eslovaquia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Eslovaquia 6 2 2 0 0 3 0
  2. Irlanda del Norte 3 2 1 0 1 4 4
  3. Alemania 3 2 1 0 1 3 3
  4. Luxemburgo 0 2 0 0 2 1 4

GRUPO B

(18h45) Suecia - Suiza y Kosovo - Eslovenia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Suiza 6 2 2 0 0 7 0
  2. Kosovo 3 2 1 0 1 2 4
  3. Suecia 1 2 0 1 1 2 4
  4. Eslovenia 1 2 0 1 1 2 5

GRUPO D

(18h45) Francia - Azerbaiyán y Islandia - Ucrania

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Francia 6 2 2 0 0 4 1
  2. Islandia 3 2 1 0 1 6 2
  3. Ucrania 1 2 0 1 1 1 3
  4. Azerbaiyán 1 2 0 1 1 1 6

GRUPO J

(14h00) Kazajistán - Liechtenstein y (18h45) Bélgica - Macedonia del Norte

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Macedonia del Norte 11 5 3 2 0 11 2
  2. Bélgica 10 4 3 1 0 17 4
  3. Gales 10 5 3 1 1 11 6
  4. Kazajistán 3 5 1 0 4 3 11
  5. Liechtenstein 0 5 0 0 5 0 19

Sábado 11 de octubre

GRUPO E

(18h45) Bulgaria - Turquía y España - Georgia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. España 6 2 2 0 0 9 0
  2. Georgia 3 2 1 0 1 5 3
  3. Turquía 3 2 1 0 1 3 8
  4. Bulgaria 0 2 0 0 2 0 6

GRUPO F

(16h00) Hungría - Armenia y (18h45) Portugal - Irlanda

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Portugal 6 2 2 0 0 8 2
  2. Armenia 3 2 1 0 1 2 6
  3. Hungría 1 2 0 1 1 4 5
  4. Irlanda 1 2 0 1 1 3 4

GRUPO I

(16h00) Noruega - Israel y (18h45) Estonia - Italia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Noruega 15 5 5 0 0 24 3
  2. Italia 9 4 3 0 1 12 7
  3. Israel 9 5 3 0 2 15 11
  4. Estonia 3 5 1 0 4 5 13
  5. Moldavia 0 5 0 0 5 3 25

GRUPO K

(13h00) Letonia - Andorra y (18h45) Serbia - Albania

Clasificación: Pts J G E P GF GC

  1. Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0
  2. Albania 8 5 2 2 1 5 3
  3. Serbia 7 4 2 1 1 4 5
  4. Letonia 4 5 1 1 3 2 6
  5. Andorra 0 5 0 0 5 0 10

Relacionados

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

