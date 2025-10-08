Partidos de la clasificación europea para el Mundial 2026: horarios y cuándo juegan

Programa de la próxima jornada de clasificación europea para Mundial 2026, que disputará del jueves al sábado (en horas GMT):
Jueves 9 de octubre
GRUPO C
(18h45) Bielorrusia - Dinamarca y Escocia - Grecia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Dinamarca 4 2 1 1 0 3 0
- Escocia 4 2 1 1 0 2 0
- Grecia 3 2 1 0 1 5 4
- Bielorrusia 0 2 0 0 2 1 7
GRUPO G
(16h00) Finlandia - Lituania y (18h45) Malta - Países Bajo
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Países Bajos 10 4 3 1 0 14 3
- Polonia 10 5 3 1 1 8 4
- Finlandia 7 5 2 1 2 6 8
- Lituania 3 5 0 3 2 5 7
- Malta 2 5 0 2 3 1 12
GRUPO H
(18h45) Chipre - Bosnia y Austria - San Marino
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Bosnia 12 5 4 0 1 11 3
- Austria 12 4 4 0 0 9 2
- Rumania 7 5 2 1 2 10 6
- Chipre 4 5 1 1 3 5 7
- San Marino 0 5 0 0 5 1 18
GRUPO L
(18h45) República Checa - Croacia y Islas Feroe - Montenegro
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Croacia 12 4 4 0 0 17 1
- República Checa 12 5 4 0 1 11 6
- Islas Feroe 6 5 2 0 3 4 5
- Montenegro 6 5 2 0 3 4 9
- Gibraltar 0 5 0 0 5 2 17
Viernes 10 de octubre
GRUPO A
(18h45) Alemania - Luxemburgo y Irlanda del Norte - Eslovaquia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Eslovaquia 6 2 2 0 0 3 0
- Irlanda del Norte 3 2 1 0 1 4 4
- Alemania 3 2 1 0 1 3 3
- Luxemburgo 0 2 0 0 2 1 4
GRUPO B
(18h45) Suecia - Suiza y Kosovo - Eslovenia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Suiza 6 2 2 0 0 7 0
- Kosovo 3 2 1 0 1 2 4
- Suecia 1 2 0 1 1 2 4
- Eslovenia 1 2 0 1 1 2 5
GRUPO D
(18h45) Francia - Azerbaiyán y Islandia - Ucrania
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Francia 6 2 2 0 0 4 1
- Islandia 3 2 1 0 1 6 2
- Ucrania 1 2 0 1 1 1 3
- Azerbaiyán 1 2 0 1 1 1 6
GRUPO J
(14h00) Kazajistán - Liechtenstein y (18h45) Bélgica - Macedonia del Norte
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Macedonia del Norte 11 5 3 2 0 11 2
- Bélgica 10 4 3 1 0 17 4
- Gales 10 5 3 1 1 11 6
- Kazajistán 3 5 1 0 4 3 11
- Liechtenstein 0 5 0 0 5 0 19
Sábado 11 de octubre
GRUPO E
(18h45) Bulgaria - Turquía y España - Georgia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- España 6 2 2 0 0 9 0
- Georgia 3 2 1 0 1 5 3
- Turquía 3 2 1 0 1 3 8
- Bulgaria 0 2 0 0 2 0 6
GRUPO F
(16h00) Hungría - Armenia y (18h45) Portugal - Irlanda
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Portugal 6 2 2 0 0 8 2
- Armenia 3 2 1 0 1 2 6
- Hungría 1 2 0 1 1 4 5
- Irlanda 1 2 0 1 1 3 4
GRUPO I
(16h00) Noruega - Israel y (18h45) Estonia - Italia
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Noruega 15 5 5 0 0 24 3
- Italia 9 4 3 0 1 12 7
- Israel 9 5 3 0 2 15 11
- Estonia 3 5 1 0 4 5 13
- Moldavia 0 5 0 0 5 3 25
GRUPO K
(13h00) Letonia - Andorra y (18h45) Serbia - Albania
Clasificación: Pts J G E P GF GC
- Inglaterra 15 5 5 0 0 13 0
- Albania 8 5 2 2 1 5 3
- Serbia 7 4 2 1 1 4 5
- Letonia 4 5 1 1 3 2 6
- Andorra 0 5 0 0 5 0 10