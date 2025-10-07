Hora y dónde ver Colombia vs. Sudáfrica por octavos de final del Mundial Sub-20

Día histórico para la Selección Colombia Sub-20 que enfrentará los octavos de final del Mundial Chile 2025. La ‘tricolor’ al frente tendrá a la difícil Sudáfrica que buscará dar el batacazo, pero la fortaleza de la selección cafetera prima para postularse como favorita en este importante encuentro internacional.

Partido que, según expertos, será reñido debido a la calidad física de ambos equipos que no es tan lejana, que se verá la diferencia en las capacidades técnicas de los futbolistas en donde se ve “mejor” a la Selección Colombia en este choque internacional debido a la calidad de sus futbolista y experiencia en equipos profesionales de gran importancia.

¿Dónde y a qué hora ver Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20?

Este duelo de octavos de final del Mundial Sub-20 se encuentra programado para este miércoles, 8 de octubre, desde las 2:30 de la tarde (hora colombiana), el cual contará con todas las emociones narradas por el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que desde 30 minutos antes tendrá toda la cobertura tanto en YouTube como en la señal radial de 89.9 FM.

Sin embargo, no será la única opción para que los hinchas disfruten de este Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub-20, pues habrá también alternativa por TV y vía streaming, las cuales son:



TV: a través de Gol Caracol de Caracol Televisión, que como es habitual tendrá el minuto a minuto de este compromiso internacional.

a través de Gol Caracol de Caracol Televisión, que como es habitual tendrá el minuto a minuto de este compromiso internacional. Streaming: la señal de Ditu tendrá EN VIVO y online este compromiso del MundiaL Sub-20.

Así le ha ido a la Selección Colombia vs. africanos en los mundiales

Hasta ahora, la 'tricolor' ha disputado ocho partidos vs. rivales de esta parte del mundo, siendo este el noveno en el historial, de los cuales solo ha perdido uno y fue en 2019 por la fase de grupos en aquella ocasión.



Este es todo el historial:



1985 ( 2-1 ) Túnez

1993 (2-0) Camerún

2003 (0-0) Egipto

2011 ( 2-0 ) Mali

2015 (1-1) Senegal

2019 ( 0-2 ) Senegal

2023 (1-1) Senegal

2025 (1-1 ) Nigeria

Selección Colombia en el Mundial Sub 20 enfrenta a Noruega, Arabia y Nigeria Foto: AFP

Posibles alineaciones Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20