Pasó de jugar en Millonarios a ser conductor de aplicación: contó qué le pasó

El futbolista Cristian Huérfano es recordado por algunos hinchas por ser uno de los jóvenes talentos que fichó Millonarios , equipo en el que militó entre 2017 y 2019. Debutó en mayo y en diciembre salió campeón, pero, así rápido, todo se fue cuesta abajo.

“Nunca salí a dar declaraciones porque estaba tranquilo y lo estoy”, comentó en diálogo con La Red de Caracol Televisión.

Ante las preguntas de qué pasó realmente y ante las críticas de quienes lo señalaron de no saber controlar la fama ni el ego, Huérfano respondió que “simplemente se dio porque el club no quería contar más” con él”.

En ese sentido, Huérfano aseveró que vivía el día a día con normalidad. Madrugaba, se subía a TransMilenio para ir a entrenar y, luego, pasó del “anonimato a ser una figura reconocida”.

Aseguró que tiempo después le comunicaron que “ya había un ciclo cumplido” y que “no estaba en los planes” del club embajador. Según su versión, le dijeron que querían llegar a un acuerdo para rescindir su contrato y así él buscara otro equipo.

A esto se sumó su poca experiencia en el mundo del fútbol, porque, según recordó, delegó muchas decisiones a su representante de ese entonces, quien “no tenía una buena relación con Millonarios”.

“No debió ser así, pero yo era un pelado que apenas llegaba al fútbol profesional. No dimensionaba en ese momento todo lo que pasaba en mi vida; todo fue muy rápido”, añadió.

¿Qué pasó luego de su salida de Millonarios?

Aunque lo intentó en equipos como Patriotas, en otros de Panamá y Ecuador, no logró ser reconocido y, ahí, decidió retirarse para luego trabajar como conductor de aplicaciones.

“¿Qué me pongo a hacer? Entonces no había plata tampoco y como no estaba jugando. Compré un carro y me puse a trabajar en plataformas. Entrenaba y después salía a trabajar todo el día”, afirmó.

Luego de ese difícil momento y de participar en una liga local, fue contratado por Bogotá Fútbol Club de la segunda división del fútbol colombiano.

“Un día estas arriba y al otro abajo”, sentenció Huérfano.