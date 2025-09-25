¿Peligra el futuro de Kevin Mier en la Selección Colombia por sus errores?

Una fuerte polémica empañó al portero colombiano Kevin Mier tras el último encuentro entre Cruz Azul y Querétaro por la fecha 10 de la Liga MX. Allí, el golero cometió un error garrafal que permitió que el rival les anotará un gol a 40 metros de distancia y, nuevamente, fue criticado por los hinchas antes sus constantes errores en los últimos partidos.

De mitad de cancha le marcaron a Kevin Mier en México pic.twitter.com/2GL9tSA8K4 — elambito (@elambito) September 25, 2025

En especial porque al momento en que el equipo recibió este golazo en contra, estaba en su mejor momento con un rendimiento de 82 % de posesión y este error del colombiano terminó cambiando el panorama de todo el partido, lo cual causó un malestar en la hinchada del equipo mexicano.

“La responsabilidad siempre la tienen los arqueros, en este caso la jugada hay que analizarla desde varios puntos de vista. Uno, el equipo y la presión alta en el plan partido de la orden el entrenador, pero seguramente por los gestos de Kevin hay orden de presionar alto y obviamente tu arquero debe estar fuera de tu área (…) Después la visión y análisis del rival que sabe el que el arquero juega alto, que pueden sorprenderlo. Todo eso lo miran y seguramente a Kevin lo tienen bien analizado, pero la responsabilidad de él es que pierde la referencia del arco cuando corre hacia atrás, se descoordinado y cuando va a hacer el manotazo, él cree que lo ha desviado y mira hacia arriba”, explicó el exarquero Bréiner Castillo sobre el error que cometió el portero colombiano.

Pero le aplaudió su estilo técnico al moverse hacia atrás para intentar sacar la pelota, sin embargo, no dimensionó bien el espacio para poder haber evitado que se diera esta polémica jugada, que terminan costando de más al contarse una trayectoria equivocada.

Kevin Mier // Foto: Cruz Azul

¿Peligra el futuro de Kevin Mier en la Selección Colombia?

El último partido de Mier con la ‘tricolor’ estuvo centrado en la polémica por dos errores que cometió vs. Venezuela, que, si bien la victoria fue extensa, sí le costó dejar el arco en cero; no obstante, según Castillo, estos errores no deberían costarle un espacio en el equipo de Néstor Lorenzo, pues va un proceso en donde el entrenador argentino lo ha llevado poco a poco.



“Uno en selección está en examen todos los días. Y esa es una responsabilidad grande que tiene uno como arquero (…) Ellos evalúan partido a partidos, ellos miran y después tendrán el listado, de 4 o 5, que no se cuánto tendrá en carpeta, pero los que estén entran en esa evaluación. Pero pensando no solo en lo que se ve en la cancha, hay otras aristas, el tema grupal, lo que genera dentro del grupo. Es casi un mes de concentración, de cómo convive, cosas que el entrenador se fija para elegir un jugador”, añadió.