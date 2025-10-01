Por encima de David Villa y Rivaldo, el tremendo logro de Falcao a nivel mundial

Entre 2011 y 2013, Radamel Falcao García fue para muchos el mejor delantero de todo el mundo en su etapa por el Atlético de Madrid en España, comandando el ataque colchonero tanto en la liga española como en la UEFA Europa League y Champions, en donde estuvo al lado de Cristiano Ronaldo y Messi en el once ideal de todo el planeta.

Es por eso por lo que, según muchos expertos, el ‘Tigre’ ha sido uno de los más influyentes en este milenio, pues otros futbolistas han expresado que su “héroe” fue el samario y se vieron inspirados en su talento, como por ejemplo Lautaro Martínez en Argentina o Álvaro Morata en España, entre otros.

Falcao hizo parte del XI ideal de la FIFA // Foto: FIFA

Radamel Falcao García supera a David Villa y Rivaldo

De acuerdo con la reconocida revista británica ‘Four Four Two’, el ‘Tigre’ se encuentra entre los 100 futbolistas más influyentes en este siglo y ocupando la posición 54 de todo el ranking, una posición que supera a otros reconocidos como David Villa, Rivaldo, Raúl, Harry Kane, Carlos Tévez, Fernando Torres, Hernán Crespo, Alexis Sánchez, entre otros.

“En su mejor momento, Falcao parecía absolutamente imparable; los fanáticos del Chelsea aún pueden recordar traumáticamente su sorprendente triplete en la primera mitad de la victoria del Atleti por 4-1 en la Supercopa de la UEFA de 2012 (…) Allá donde ha ido 'El Tigre', los goles lo han acompañado. La odisea futbolística del colombiano lo ha llevado a siete países diferentes, con sus etapas más exitosas en el Porto, el Atlético de Madrid y el Mónaco”, indicó la reconocida revista.



BLU Radio, Falcao en Atlético Madrid / foto: AFP

La exitosa carrera de Falcao

Debutó en 1999 en Lanceros de Boyacá, pero dio el salto profesional al máximo en 2005 cuando debutó con River Plate de Argentina en donde se robó el corazón de los hinchas de la banda cruzada. Pasó al FC Porto y en poco tiempo llegó al Atlético de Madrid en donde en dos temporadas fue nombrado el mejor delantero del planeta.

Su peor momento fue 2014 estando en el AS Mónaco cuando se lesionó y se perdió el Mundial con la Selección Colombia. De ahí pasó sin éxito en Chelsea y Manchester United, hasta que volvió a Francia y se reencontró con su fútbol y ayudó a potenciar a un joven Kylian Mbappé.

Pasó por Galatasaray y Raro Vallecano, hasta que su última etapa fue cumplir un sueño de niño en el fútbol profesional colombiano vistiendo la camiseta de Millonarios.