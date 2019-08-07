En vivo
Blu Radio  / Rivaldo

Rivaldo

    Falcao supera a David Villa y Rivaldo //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Por encima de David Villa y Rivaldo, el tremendo logro de Falcao a nivel mundial

    El legado el 'Tigre' a nivel mundial será recordado por generaciones y se volvió habitual verlo protagonizar grandes listados, logros y premios en Europa.

    Fútbol

    "Aún tiene mucho fútbol": Rivaldo cree que James Rodríguez está para jugar la Champions League

    El cucuteño se encuentra lesionado tras jugar en la jornada de amistosos con la Selección Colombia.

    Rivaldo y Luis Díaz //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    “Luis Díaz marcará la diferencia en el Liverpool, no tengo la menor duda”: Rivaldo

    El astro brasileño se refirió al nivel de la Selección Colombia y resaltó la tristeza que le causó ver que no clasificó al Mundial.

  • 371349_Lionel Messi // Foto: AFP
    Lionel Messi // Foto: AFP
    Fútbol

    El jugador que ahora llevará el 10 de Messi: Barcelona pone fin al misterio

    El 10 en Barcelona, antes que Messi, lo lucieron jugadores como Ronaldinho, Rivaldo y Romario.

    Deportes

    "Pude fichar por el Real Madrid", confiesa el brasilero Rivaldo

    En una entrevista contó por qué prefirió al Milán en vez del equipo ‘merengue’.

