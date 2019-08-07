Blu Radio Rivaldo
Rivaldo
Por encima de David Villa y Rivaldo, el tremendo logro de Falcao a nivel mundial
El legado el 'Tigre' a nivel mundial será recordado por generaciones y se volvió habitual verlo protagonizar grandes listados, logros y premios en Europa.
"Aún tiene mucho fútbol": Rivaldo cree que James Rodríguez está para jugar la Champions League
El cucuteño se encuentra lesionado tras jugar en la jornada de amistosos con la Selección Colombia.
“Luis Díaz marcará la diferencia en el Liverpool, no tengo la menor duda”: Rivaldo
El astro brasileño se refirió al nivel de la Selección Colombia y resaltó la tristeza que le causó ver que no clasificó al Mundial.
El jugador que ahora llevará el 10 de Messi: Barcelona pone fin al misterio
El 10 en Barcelona, antes que Messi, lo lucieron jugadores como Ronaldinho, Rivaldo y Romario.
"Pude fichar por el Real Madrid", confiesa el brasilero Rivaldo
En una entrevista contó por qué prefirió al Milán en vez del equipo ‘merengue’.