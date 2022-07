“Luis Díaz marcará la diferencia en el Liverpool, no tengo la menor duda”: Rivaldo

Rivaldo, la leyenda del fútbol brasileño habló en exclusiva con Marina Granziera de lo que será la próxima Copa del Mundo , y recordó el vacío que hay al no ver a Colombia en Catar a fin de año.

“Colombia tiene grandes jugadores, yo me convertí en amigo de algunos en el pasado. Es un país que me gusta demasiado, es una sorpresa que no esté en el Mundial, es rico ver jugar esta selección y quedé muy triste al ver que no clasificó”, expresó el astro para Blu Radio.

Rivaldo ve como una pieza fundamental en la Selección Colombia al ‘guajiro’ Luis Díaz , que, según él, sin duda será el jugador que “marcará la diferencia en el Liverpool” en la temporada 2022/23.

Por otro lado, Rivaldo ve con optimismo y “confía” en el nivel de la selección de Brasil. De la convocatoria espera que Tite lleve jugadores veteranos para que aporten en la armonía del camerino: “No te juegan, pero te solucionan problemas”.

“Este tipo de jugadores dan la posibilidad de la armonía en el camerino. Va a ser muy bueno que ayuden a los jóvenes a mejorar”, añadió.

Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina y todas las selecciones campeonas del mundo parten como la favoritas para quedarse con la presea.