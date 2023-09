¿Por qué James sí en la Selección Colombia? Esto dijo Néstor Lorenzo sobre su convocatoria

Este jueves, 7 de septiembre, comienza el camino de la Selección Colombia rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El primer 'round' de la escuadra tricolor será ante Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla, ciudad a la cual ya ha llegado gran parte de los 26 llamados por el argentino Néstor Lorenzo.

Sin duda la sorpresa, según algunos, fue el llamado de James Rodríguez que lleva pocos minutos con la camiseta del Sao Paulo desde que llegó en el mes de julio, lo que parece ser algo "apresurado" porque el jugador completó varios meses sin pisar una cancha debido a su salida por "la puerta de atrás" del Olympiakos de Grecia.

Sobre esto, en diálogo con el director del Gol Caracol , Javier Hernández Bonnet, el técnico aseguró que hay diversos puntos que el cuerpo de la Selección Colombia analiza para poder convocar un jugador. Según él, no solo se trata de un tema estadístico, sino que se fijan si el jugador es acorde a la idea de juego o no.

James Rodríguez - Colombia // Foto: AFP

"Lógicamente hay de todo. Hay mucha tecnología como apoyo, pero también hay que valerse en los datos de rendimiento para saber en qué nivel puede rendir un jugador, sobre todo desde lo físico. En cuanto al ojímetro, es el gusto del jugador, qué futbolista nos gusta más de acuerdo al sistema que queremos utilizar o simplemente a la intuición que uno tiene o la experiencia del jugador tiene para aportar", puntualizó Néstor Lorenzo.

Asimismo, el argentino destacó al cucuteño como uno de los mejores y de esos jugadores diferentes, por lo que, según él, si están ahí es porque "los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos, después nos romperemos la cabeza nosotros para armar el sistema o táctica". Hecho que destacó también por el llamado de Juan Fernando Quintero a quien espera verlo en el terreno de juego y desea lo mejor en Racing para él.

Nuevas caras y ausencias significativas

El llamado de Jhon Córdoba fue la principal sorpresa en la convocatoria de la Selección Colombia, pues durante años el delantero se ha destacado como uno de los mejores en su posición debido a su gran cantidad de goles en liga. En Rusia no ha sido diferente y por eso Néstor Lorenzo no lo dudo dos veces en verlo con la camiseta tricolor.

"Son momentos de ellos y del equipo, tiene que haber coincidencias y este momento coincidió con que es hora de tenerlo cerca, de mostrarle lo que es la Selección y de darle un premio a lo que viene haciendo, creo que el hecho de estar acá es eso, es un premio a su actualidad", dijo Lorenzo.

Selección Colombia. Federación Colombiana de Fútbol.

Por otro lado, Néstor Lorenzo lamentó una ausencia, pero es consciente que era lo correcto: Falcao, quien no está en su mejor momento con el Rayo Vallecano y actualmente tiene jugador que está mejor en esa posición. Sin embargo, dice el argentino, que un jugador como él no solo aporta en lo táctico, sino también en lo mental, por lo que su ausencia será muy notable dentro del equipo.

Ahora, Néstor Lorenzo y la Selección Colombia terminan de ultimar detalles de cara a Eliminatorias este jueves, 7 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

