Programa completo Blog Deportivo 28 de julio de 2015

Federación Mexicana destituye a ‘El Piojo' Herrera tras agresión a periodista: La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) destituyó este martes al seleccionador Miguel 'El Piojo' Herrera tras el escándalo generado por la agresión del temperamental estratega a un conocido narrador televisivo el lunes tras coronarse en la Copa Oro 2015.

Publicidad

Por lo menos un tercio de Colombia presenta denuncias por delitos electorales: Son 11 departamentos del país los que más han recibido denuncias por posible fraude electoral.

Es un rumor, no hay nada confirmado: Santos Borré sobre negociación con Atlético: En diálogo con Blog Deportivo, el delantero del Deportivo Cali Rafael Santos Borré aseguró que de la información divulgada por la cadena radial Cope de España sobre un acuerdo para ser fichado por el Atlético de Madrid por 5,5 millones de euros, no tiene conocimiento y por ahora solo es un rumor.

Publicidad

No se descarta que Copa América Centenario se realice en Sudamérica: El periodista de Blog Deportivo Juan José Buscalia aseguró que un dirigente suramericano le confirmó que la Conmebol no aceptará que no participen sus 10 seleccionados en el centenario de la Copa América, que se realizará el próximo año, luego de que la Concacaf solicitara aumentar la participación de sus equipos de 8 a 10.

Publicidad

¿Se reeditará el duelo Quintana-Froome en la Vuelta a España?: Recién acabado el Tour de Francia, el domingo con la victoria final del británico Chris Froome y el segundo puesto del colombiano Nairo Quintana, las principales estrellas del pelotón, excepto Alberto Contador, podrían darse cita de nuevo en la Vuelta a España, a partir del 22 de agosto.