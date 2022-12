¡Prográmese! Los partidos de los colombianos en Europa para este fin de semana

Con el regreso del fútbol en las principales ligas europeas, varios jugadores colombianos volvieron a las canchas, unos con más y otros con menos regularidad como el caso de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, este último siendo pieza fundamental en la Juventus de Turín.

Estos son los horarios en los que jugarán los equipos de los colombianos este fin de semana:

Sábado

9:00 de la mañana: Manchester United vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

10:15 de la mañana: Juventus vs. Torino (Juan Guillermo Cuadrado)

2:45 de la tarde: Lazio vs Milan (Crsitian Zapata)

Publicidad

Domingo

7:00 de la mañana: Real Madrid vs. Athletic Bilbao (James Rodríguez)

1:00 de la tarde: Galatasaray vs. Trabzonspor (Radamel Falcao)

12:30 de la tarde: Cagliari vs. Atalanta (Duván Zapata y Luis Muriel)

12:30 de la tarde: Parma vs. Fiorentina (Kevin Agudelo)

3:00 de la tarde: Villarreal vs. Barcelona (Carlos Bacca)

3:30 de la tarde: Porto vs. Belenenses (Luis Díaz y Mateus Uribe)