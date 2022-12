Protestas deberían ser tema de la ciudadanía y no de la guerrilla: Lázaro Vivero

Gobierno insiste en desconocer.

“Las protestas deberían ser un tema de la ciudadanía y no de la guerrilla. Lo que vemos con los campesinos es resultado de una política nefasta, donde al campesino se le ve como un arrimado y no como lo que es, ahora se emberracó porque no puede vivir en la pobreza que está”, afirmó Vivero en Mundo BLU.

Las protestas completan este lunes siete días y han ocasionado caos en las carreteras del país, así como fuertes enfrentamientos en departamentos como Boyacá, Villavicencio, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos volvió a bajarle el tono al paro nacional que adelantan agricultores y camioneros del país diciendo este domingo que “el tal paro nacional no existe”. Señaló que hay sectores que representan falsamente a los gremios y quieren crear la sensación de inestabilidad en el país.

“Esto va creciendo y cuando el presidente vea que son tres millones los que están parando es cuando se va ver la situación del país. No entiendo por qué el presidente quiere minimizar el paro, pero la gente no come cuento”, respondió Vivero sobre las declaraciones de Santos.

Sobre las acciones violentas que se han reportado por parte de la Fuerza Pública, Vivero manifestó que el Gobierno “no puede darle garrote a todo el que no esté de acuerdo con algo”.