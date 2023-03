“¿Qué miras bobo?” FIFA reveló imágenes inéditas del cruce entre Messi y Weghorst en el Mundial

La FIFA estrenó este viernes "Written in the Stars” (Escrito en las estrellas), la película oficial del Mundial de Qatar 2022, que muestra imágenes inéditas del torneo en el que Argentina se consagró gran campeona tras vencer a Francia en los penaltis (2-3/4-2) el pasado 18 de diciembre de 2022.

Justamente, la FIFA reveló imágenes nunca antes vistas de uno de los momentos más polémicos, pero que se convirtió en lema para los argentinos, cuando Lionel Messi dijo ante las cámaras “ ¿Qué mirás, bobo? Andá pa’llá”.

Esto fue durante un cruce de palabras con el jugador neerlandés Wout Weghorst, luego de que Argentina venciera a Países Bajos en cuartos de final en una dramática tanda de penales (4-3). Aunque fue captado por los medios que estaban entrevistando al 10, no se sabía exactamente qué originó la famosa frase.

En medio de una entrevista con el periodista Gastón Edul, Messi desvió la mirada y empezó a decirle Weghorst “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’llá, andá pa’llá”, en segundos que se le vio enfadado.

En los videos de "Escrito en la estrellas" se ve cómo, incluso, algunos jugadores argentinos intentan alejar a Weghorst para evitar una mayor polémica con su capitán.

Wout Weghorst le respondió a Messi después

“Yo quise darle la mano, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo (…) Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó”, reveló el futbolista en su momento.

