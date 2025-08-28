Robaron al 'Chicho' Serna en Argentina: le rompieron los vidrios del carro

Noche tensión y rabia vivió el famoso exfutbolista Mauricio 'Chicho' Serna, que fue víctima de robo en Buenos Aires en la noche de este miércoles, 27 de agosto. Todo sucedió en localidad neuquina Villa La Angostura cuando estaba en un restaurante y le rompieron los vidrios de su vehículo que se encontraba estacionado por fuera.

De acuerdo con el medio local Clarín, los ladrones se alcanzaron a llevarse bolsos, mochilas y otros elementos de valor que se encontraban al interior del vehículo. Pero pudo recuperar todo gracias a un comerciante que apreció todo en el momento exacto, tanto para alertar al colombiano y a las autoridades, lo cual activó un operativo rápidamente.

“A Serna le habían robado un teléfono celular, maquillajes y cadenas de plata y oro que estaban guardados en bolsos y mochilas. Rápidamente, con la ayuda de las cámaras de seguridad y de un testigo, el sospechoso fue identificado. Y un tiempo después fue localizado en una vivienda de las afueras de la ciudad y aprehendido por la policía”, contó el medio mencionado.

'Chicho' Serna // Foto: AFP

Así fue el robo del ‘Chicho’ Serna

El video de una cámara de seguridad, que lamentablemente no hizo público la Policía de Argentina, ayudó a dar con el responsable, pues ahí se ve cómo llega al vehículo con una mochila y se queda cerca hasta que, en un punto, rompió el vidrio y comenzó a sacar todas las pertenencias del colombiano.

“Justo en ese momento, Serna llegó al auto tras ser advertido de que lo había dejado estacionado en contramano. En ese momento, el ex mediocampista salió del restorán para acomodarlo y no sólo se topa con el vidrio roto, sino que también se encuentra con los efectivos policiales que habían ido al lugar tras la denuncia del comerciante”, contaron del medio mencionado.

Por fortuna, las autoridades lograron recuperarlo todo y en una foto posó feliz por el rápido accionar de la Policía.