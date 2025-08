'Chicho' Serna estalló y no se guardó nada sobre su salida de Boca Juniors

La paciencia se acabó en Argentina y la hinchada de Boca Juniors se hizo sentir ante la racha de 11 partidos sin ganar en este 2025 por parte del cuadro ‘Xeneize’. Ante esta situación, Juan Román Riquelme y se anunciaron las primeras salidas, de las cuales se resalta la del colombiano 'Chicho' Serna.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores”, indicó el club argentino en un comunicado.

'Chicho' Serna // Foto: Instagram @mchichoserna

'Chicho' Serna no se guardó nada sobre su salida

En su despedida, el colombiano aseguró que nunca trabajó con otro objetivo que no fuera que Boca estuviera en los más alto de la Argentina, que dio todo hasta el último momento en que estuvo en la institución y aseguró que él el que tomó la decisión de salir de la institución, pese a que le ofrecieron otro puesto del club, pero decidió llegar a un final por el bien y la tranquilidad del hincha.

“Seguramente con muchas personas me pude haber equivocado, pues ofrecerles mil disculpas. No dejo de ser humano, pero siempre con la frente en alto y mirando a los ojos a todas las personas. Porque es mi forma de vivir, pero… ya, se tomó. Ahora ver qué va a pasar en mi nueva etapa de vida, di todo, repito: di todo. Esta semana tomé la decisión y la concretamos ayer para que sea una realidad, desde hace varios días atrás lo había manifestado internamente a quien correspondía y nos tomamos varios días para darle una vuelta. Me han ofrecido estar en otra área del club, pero tomé la decisión de no aceptarlo”, dijo el colombiano en diálogo con DirecTV Sports.

"ME HAN OFRECIDO ESTAR EN OTRA FUNCIÓN PERO, LO RECHACÉ" 🔵🟡



➡️ Chicho Serna se despidió de Boca tras ser anunciada su desvinculación en las redes sociales del club.



🎙️ #PuedePasar pic.twitter.com/neyTj2VMd5 — DSPORTS (@DSports) August 6, 2025

El legado del 'Chicho' con Boca

Su relación con Boca nació en 1998 cuando llegó como futbolista al plantel en donde disputó 121 partidos y fue clave para obtener los títulos de Copa Libertadores y Copa Intercontinental, nada más y nada menos que frente al Real Madrid.

Pero su etapa como directivo ha estado rodeada de diversas polémica y cierto descontento por parte de la afición, quienes consideraban que su rol en el comité era erróneo y afectaba la parte deportiva del equipo.