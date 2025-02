Rubiales por caso Jenni Hermoso: “Le pregunté si podía darte un besito y me dijo 'vale’”

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, rindió por primera vez una declaración como acusado en el juicio por agresión sexual que enfrenta por el beso a la jugadora Jenni Hermoso durante la premiación del Mundial femenino 2023, en el que la Selección española se coronó campeona.

En sus respuestas, Rubiales afirmó estar “totalmente seguro” de que Hermoso dio su consentimiento. Contó que, supuestamente, en ese momento le preguntó si podía darle “un besito”, a lo que la futbolista, quien actualmente milita en Tigres de México, habría asentido, según el relato de Rubiales.

Esto, en repetidas ocasiones, ha sido desmentido por la defensa de Hermoso. Incluso, el hermano de la jugadora mencionó que, desde la Federación, intentaron convencerla aquella vez para que minimizara lo que había pasado y no provocara un escándalo.

“Ya había pasado todos los árbitros y el equipo que había perdido. Le tocaba pasar a las jugadoras antes de levantar la copa; en ese momento, Jenni, cuando se acercó a mí, me puso un gesto… una cara, nos conocemos hace muchos años”, dijo Rubiales.

“Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer le pregunté: ‘¿si puedo darte un besito?’ Y me dijo ‘vale’. Eso es lo que ocurrió”, recalcó.

Durante el juicio, la fiscal Marta Durántez le preguntó a Rubiales si también hubiera besado en la boca, en celebración, a un jugador de la selección masculina en las mismas circunstancias, a lo que respondió que sí, si en ese supuesto también hubiera tenido la misma confianza.

“Depende si hubiera sido un jugador con el que tengo una amistad o no. En la selección femenina había cuatro o cinco jugadoras con las que tenía una relación de mucha amistad y una de ellas era Jenni Hermoso”, aseveró el expresidente de la RFEF.

En otra de las preguntas: ¿para qué le agarró la cabeza? Rubiales contestó que, para él, fue como dar un abrazo y, en ese momento, fue algo “totalmente espontaneo” como “lo declaró ella también después del partido”.