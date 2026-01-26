En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Santiago Arias llega a Argentina para debutar con un nuevo equipo tras salir del Bahía de Brasil

Santiago Arias llega a Argentina para debutar con un nuevo equipo tras salir del Bahía de Brasil

El defensa estuvo en el Esporte Clube Bahía de Brasil durante dos temporadas, llegando a inicios de 2024 y finalizando su vínculo en diciembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad