Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita el acceso a miles de jugadores.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:
Desde 2025, el sorteo también ofrece la posibilidad de incluir la quinta balota, un número adicional que permite incrementar las ganancias en caso de coincidir con el resultado oficial, ampliando así las opciones para los jugadores.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro, sencillo y seguro. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Gracias a estas condiciones transparentes y a su sistema de pago confiable, el Dorado Tarde se mantiene como una de las opciones de chance más seguras, accesibles y populares en todo el territorio colombiano.