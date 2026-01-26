Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita el acceso a miles de jugadores.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 26 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Tarde

Sorteo Fecha Resultado Dorado Tarde 24 enero 2026 9548 - 6 Dorado Tarde 23 enero 2026 0552 - 6 Dorado Tarde 22 enero 2026 3232 - 1 Dorado Tarde 21 enero 2026 0703 - 8 Dorado Tarde 20 enero 2026 0645 - 1 Dorado Tarde 19 enero 2026 0052 - 5 Dorado Tarde 17 enero 2026 0018 - 0 Dorado Tarde 16 enero 2026 3499 - 9 Dorado Tarde 15 enero 2026 5834 - 2

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo también ofrece la posibilidad de incluir la quinta balota, un número adicional que permite incrementar las ganancias en caso de coincidir con el resultado oficial, ampliando así las opciones para los jugadores.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro, sencillo y seguro. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago.

Gracias a estas condiciones transparentes y a su sistema de pago confiable, el Dorado Tarde se mantiene como una de las opciones de chance más seguras, accesibles y populares en todo el territorio colombiano.