Capturaron a 'Guajiro', hombre vinculado a crímenes de policías en el Suroeste de Antioquia

Un duro golpe a las acciones criminales del Clan del Golfo en el Suroeste de Antioquia propinaron las autoridades tras la captura de cuatro de sus presuntos integrantes, además de armamento, en el municipio de Andes.

Entre los requeridos por las autoridades se encuentra Luis Argiro Cossio, alias ‘Guajiro’, un hombre oriundo del municipio de Uramita, con amplia trayectoria criminal en el grupo armado y señalado de ser cabecilla del mismo en varias localidades como Hispania, Jericó, Betania y Jardín.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que Guajiro, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez, sería el encargado de ordenar y ejecutar el crimen de dos patrulleros y un subintendente de la institución en hechos ocurridos en abril y julio del año anterior.

"'Guajiro', con cerca de diez años de trayectoria criminal, es señalado de ordenar y ejecutar homicidios contra integrantes de la Policía Nacional, entre ellos el patrullero Luis Carlos González, el subintendente Nelson Humberto Cárdenas, y el patrullero Rubén Darío Velázquez", declaró.



Junto a ‘Guajiro’ fueron capturados uno de sus escoltas identificado como ‘El Mono’, además de Hasbleidy Posada González, alias ‘Nicol’, y Valentina Posada González, alias ‘Carla’, señaladas de recolectar dinero producto de la extorsiones del Clan del Golfo en la subregión.

De igual manera, en el operativo en el que la fuerza pública fue atacada con disparos y granadas de fragmentación, incautaron elementos como dos fusiles, una pistola, cuatro proveedores, cinco celulares, una libreta, un radio de comunicación y 368 cartuchos de diferentes calibres.