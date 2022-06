Santos Borré: “Es un orgullo que la familia del Frankfurt se identifique conmigo, con Colombia”

El delantero Rafael Santos Borré se encuentra en Bogotá cumpliendo compromisos comerciales mientras empieza una nueva temporada con el Eintracht Frankfurt alemán. Vale recordar que el exdelantero de River Plate se consagró campeón de la Europa League en esta temporada, siendo clave al marcar el gol para su equipo en la final y cobrar el último penal de la serie contra el Rangers.

“Un orgullo muy grande que los alemanes, que la familia del Frankfurt, se identifique conmigo, con Colombia. Creo que es algo que me llena de orgullo, satisfacción, felicidad, porque se ve todo el trabajo que he hecho”, dijo en un evento comercial en la capital.

Publicidad

Aunque Borré todavía tiene contrato con el conjunto alemán, que disputará la Champions League 2022-2023, no cierra las puertas para escuchar ofertas de otros clubes.

“Estoy en un club que viene haciendo las cosas bien. La próxima temporada tenemos Champions League. Eso me da tranquilidad, pero no me cierro a la posibilidad de escuchar ofertas y analizar lo que pueda pasar de aquí en adelante. Si hay algún club interesado lo analizaré en su momento”, añadió.

El 10 de agosto el colombiano jugará la Supercopa de Europa contra el Real Madrid, campeón de la Champions League, en Finlandia.

“Es un equipo copero, que sabe jugar este tipo de partidos. Nosotros con la misma humildad. Va a ser un reto importante con nosotros retomar la idea con la que veníamos en la Europa League para intentar quedarnos con la Supercopa”, agregó Santos Borré.

Publicidad

Nuevo ciclo en la Selección Colombia

El atacante resaltó que se debe hacer una autocrítica de cara a la Eliminatoria Sudamericana, asumir la responsabilidad y no “cargarle la responsabilidad a un solo jugador”, haciendo referencia al recambio que se podría presentar en la era de Néstor Lorenzo.

Publicidad

“Que sea el grupo el que pueda llevar el mando, que todos tengan la voz de expresión y contar lo que se debería cambiar. Es importante escuchar a todos”, puntualizó.