Fútbol

Se acaba el sueño de Colombia en el Mundial Sub 17: goleada de Japón en octavos de final

Desde los primeros minutos se evidenció la superioridad del conjunto nipón y poco pudieron hacer las jóvenes dirigidas por Carlos Paniagua.

Por: EFE
Actualizado: 29 de oct, 2025

La selección japonesa goleó este miércoles a Colombia (4-0) en el encuentro de octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos y avanzó a la siguiente ronda, en un mal día de las sudamericanas que soñaban con repetir las buenas sensaciones de 2022, cuando consiguieron la plata.

Japón salió mejor al partido, con la intención de presionar y hacerse con el mando mediante el control del balón. Ese trabajo dio sus frutos al minuto 10, en una preciosa acción de Ua Ono que, desde fuera del área, coló un zurdazo por la escuadra de la portería defendida por la colombiana María Tejada.

Aún anestesiada por el golpe, todo se le pondría más cuesta arriba a Colombia en el minuto 22, cuando Noa Fukushima remataba un centro en el punto de penalti y marcaba el 2-0. Las esperanzas cafeteras se esfumaron por completo al borde del descanso con el 3-0 de Konoha Nakamura (min.43).

No fue mejor el segundo tiempo para las colombianas, que continuaron sufriendo tras el 4-0 de Fukushima (min.57). Solo los postes, la defensa y Tejada impidieron un castigo mayor.

Próximo rival de Japón en el Mundial

De esta forma, Japón avanza a los cuartos de final, donde se medirá a las actuales campeonas del mundo, Corea del Norte.

