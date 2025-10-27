Colombia tiene rival para el Mundial Femenino Sub-17: así se jugarán los octavos de final

El Mundial Femenino Sub-17 2025 que se disputa en Marruecos entra en su fase decisiva y la Selección Colombia sigue dando de qué hablar. Las dirigidas por Carlos Paniagua se metieron entre las 16 mejores del torneo tras vencer con autoridad a Corea del Sur en la última fecha de la fase de grupos, logrando su clasificación a los octavos de final junto a España, líder del Grupo E.

El conjunto colombiano, que ha mostrado una destacada actuación tanto en defensa como en ataque, llega con confianza a la siguiente ronda. Su buen juego, acompañado de la garra característica del fútbol femenino colombiano, ilusiona a la afición con repetir —e incluso superar— las hazañas de torneos anteriores.

Colombia venció 1-0 a Corea en el Mundial Femenino Sub-17 Foto: X; @FCFSeleccionCol

Así se jugarán los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17 2025

Los octavos de final se disputarán entre el martes 28 y el miércoles 29 de octubre. En total serán ocho compromisos que definirán a las selecciones que avanzarán a cuartos de final. De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, se jugarán cuatro partidos por día: dos a las 10:30 de la mañana y dos más a las 2:00 de la tarde (hora colombiana).



Estos son los enfrentamientos programados para esta fase:

Martes 28 de octubre



Brasil vs China – 10:30 a.m.

Estados Unidos vs Países Bajos – 10:30 a.m.

Corea del Norte vs Marruecos – 2:00 p.m.

Italia vs Nigeria – 2:00 p.m.

Miércoles 29 de octubre



España vs Francia – 10:30 a.m.

México vs Paraguay – 10:30 a.m.

Canadá vs Zambia – 2:00 p.m.

Japón vs Colombia – 2:00 p.m.

El duelo entre Japón y Colombia será el encargado de cerrar la jornada y promete ser uno de los más atractivos de la ronda. Las japonesas, siempre fuertes en categorías menores, llegan con un juego rápido y disciplinado, mientras que las colombianas han demostrado gran capacidad para reaccionar en momentos clave.



Colombia, con el sueño intacto de llegar a la Gran Final

El reto no será fácil, pero el equipo tricolor confía en su talento y en la solidez que ha mostrado a lo largo del campeonato. De superar a Japón, las cafeteras avanzarían a los cuartos de final, donde podrían enfrentar a potencias del fútbol femenino juvenil como España o Francia.

La cita está pactada: miércoles 29 de octubre a las 2:00 de la tarde (hora colombiana). Un partido que definirá si Colombia sigue escribiendo historia en el Mundial Femenino Sub-17 o si Japón se interpone en su camino hacia la gloria.