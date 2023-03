Sebastián Rincón, escribiendo su propio legado en el fútbol de Lituania

Desde el estado báltico más meridional de Europa en Lituania, Colombia se vuelve protagonista gracias a un jugador de fútbol. Sebastián Rincón, que llegó en este 2023 al FK Panevėžys, consiguió su primer doblete con los reds este fin de semana.

“Gracias a Dios fue un debut soñado, muy contento con el presente y esperamos seguir construyendo con base a esto”, expresó el futbolista en diálogo con Blog Deportivo, quien aseguró que busca su propio legado.

“Yo estuve, desafortunadamente, por dos años sin mucha continuidad en Argentina, después las opciones que tuve no me gustaban mucho y sentí que era una oportunidad de volver a Europa, si bien no es la más competitiva y vistosa, es la idea de empezar de cero, agarrar confianza y ritmo, para volver otra vez a una liga competitiva”, contó el futbolista sobre su llegada a este país.

Sin duda la historia de Sebastián siempre ha estado ligada a la que un día escribió su padre: Freddy Rincón, que cuando estuvo en vida le dijo a su “llave” que tenía que alejarse de todo ese foco mediático y construir su propio nombre.

“Con mi papá, creo que más que pasen los meses, no me logro a acostumbrar (a estar sin él) porque cuando estoy por fuera me hago la idea de que estoy peleado con él. Nosotros teníamos tiempos de orgulloso, que no hablaba con él y viceversa, y eso ayuda, es verdad que no siempre sirve esa táctica (…) La última vez que hice un doblete en Argentina contra Racing yo estaba contento, y siempre mi papá me llamaba para hablarme del partido y criticarme”, añadió.

El amor de Rincón para él siempre quedará ahí, pues su entrenador y mejor aliado en el mundo del fútbol siempre fue su papá, lo que hará que lo extrañe por siempre: “Lo tomo como una motivación porque se lo prometí a él en su último adiós, que iba a hacer que estuviera orgulloso de mí”.