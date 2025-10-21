En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Sebastián Villa rompe el silencio en Blog Deportivo tras ser absuelto en Argentina

Sebastián Villa rompe el silencio en Blog Deportivo tras ser absuelto en Argentina

El atacante colombiano enfrentó varias denuncias en su contra en los últimos años en Argentina y este octubre de 2025 la justicia tomó una decisión radical en su caso.

Sebastián Villa
Sebastián Villa
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Desde 2021, Sebastián Villa enfrentó una acusación por abuso sexual con acceso carnal contra Rocía Tamara, pero, finalmente, la misma llegó a un fallo final de la justicia argentina y es que el futbolista de 29 años fue absuelto del caso luego de que tanto el fiscal como la denunciante optaran por desistir de continuar con la causa.

Indicó la justicia de Argentina en el fallo judicial que no se hallaron otros elementos corroborantes, accesorios o periférico que permitan sostener la acusación y es por eso por lo que, ante eso, la justicia resolvió por el exdelantero de Boca Juniors. Cabe recordar que, en 2024, las partes habían llegado a un acuerdo económico, pero igual seguía una investigación.

Sebastián Villa se pronuncia sobre la decisión

Tras conocerse la noticia, Villa sostuvo una pequeña conversación con el periodista Ricardo Orrego, de Blog Deportivo, en donde tuvo su primera reacción sobre esta decisión y fue claro: espera una nueva oportunidad en la Selección Colombia, tema del cual el propio Lorenzo ha hablado.

“Vamos por todo ahora”, fueron sus palabras, acompañadas de una bandera de Colombia. Con el cierre de este tema legal, el atacante buscará una segunda oportunidad en este deporte y espera que las cosas vayan mejor que los últimos años, por supuesto, de lado de los que “siempre estuvieron de su lado”.

Por otro lado, Fabio Poveda se comunicó con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien en un corto mensaje dijo: “Si está absuelto, está libre de culpa”.

“Yo miro a todos los colombianos, sin duda que, cuando juega bien también sobresale, tiene un tema que no es menor, por lo que pasó, por la trascendencia que tuvo y toda la trascendencia que tiene no solo en el fútbol sino en la sociedad”, fueron las palabras en su momento de Néstor Lorenzo sobre Villa y una posible convocatoria.

¿Sebastián Villa es inocente de sus denuncias?

De la primera no. Fue declarado culpable en la causa de Daniela Cortés, su expareja, por abuso y maltrato, pero que en el fallo se le permitió seguir libre y trabajando, pero, en caso de que este saliera negativo, se iba preso a manos de la justicia de Argentina, sin embargo, de este sí salió absuelto.

Escuche lo que dijo Villa:

