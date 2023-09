Seijas sobre Colombia vs. Venezuela: “El que más miedo me da es Juan Fernando Quintero"

Venezuela suele complicar a la Selección Colombia en los partidos de la Eliminatoria Sudamericana . Este jueves será el primer partido para clasificar el Mundial 2026 y el exjugador Luis Manuel Seijas, que brilló con Independiente Santa Fe, sabe lo que implica este enfrentamiento.

“Quiero una Venezuela muy intensa y creo que la actualidad de algunos jugadores como Yangel Herrera que llega al 100 %, Darwin Machís viene de marcar un par de goles en España, Tomás Rincón vuelve a estar en un torneo tan complejo como el brasileño”, dijo en conversación con Blog Deportivo.

Sin embargo, no dejó a un lado el presente que tiene algunos jugadores colombianos como Jhon Arias, Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, quienes vienen sumando minutos en sus clubes y siendo figuras. También destacó que James Rodríguez, con su experiencia y jerarquía, en cualquier momento puede ser desequilibrante, aunque todavía le falta ritmo de competencia.

“El que más miedo me da en Juanfer, más que todo por gusto personal, él es la dificultad más grande que tendrá la selección de Venezuela, porque viene con dos partidos muy buenos y con ganas de demostrar. Es de lejos de los mejores talentos que he visto en Colombia”, comentó el exvolante, quien también opinó que Quintero y James Rodríguez pueden jugar juntos, complementarse.

Vale recordar que de los dos últimos partidos por Eliminatoria que jugó en Barranquilla, la vinotinto cayó 3-0 y por eso, para Seijas, es importante que todo el equipo salga desde el primer minuto a ser inteligente, con el objetivo de, al menos, sumar un punto que puede ser clave al final de la clasificación, pero tampoco ir al extremo de que una derrota sea catastrófica, teniendo en cuenta que esto a penas empieza.

“Estas primeras fechas siempre son complicadas. Un punto vale y mucho, pero no sumar no es el fin del mundo. Las estrategias van cambiando en el partido, pero conociendo un poco el cuerpo técnico y su antecedente, van a apelar a no meterse atrás”, añadió.

