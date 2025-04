Selección Colombia ya tendría rivales para amistosos luego de terminarse la Eliminatoria

Aunque la Selección Colombia no ha sellado su clasificación al próximo Mundial de la Fifa que se realizará en el 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, ya se está preparando todo para una serie de partidos amistosos en el mes de octubre y noviembre.

Vale recordar que la Eliminatoria Sudamericana termina en septiembre, por lo que para ese mes se tendrían listos los clasificados de manera directa, así como el cupo de repechaje, a la Copa del Mundo del 2026.



Partidos amistoso de Colombia

Blog Deportivo conoció información de fuentes cercanas a la productora que se encarga de transmitir los partidos de la tricolor a nivel internacional y ya se están ultimando detalles para, por ahora, disputar tres partidos amistosos en las fechas Fifa de octubre y noviembre.

La periodista Marina Granziera informó en el programa radial que los encuentros serían Colombia vs. Canadá en octubre en Nueva Jersey. Mientras que para noviembre serían los enfrentamientos Colombia vs. Nueva Zelanda y Colombia vs. Nigeria con posible sede en Fort Lauderdale, es decir, estos partidos serían en territorio estadounidense.

Jhon Durán y Luis Díaz con la Selección Colombia Foto: AFP

Estos partidos serían claves para lo que podría ser la preparación de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo de cara al Mundial de la Fifa, pues se enfrentaría a equipos de diferentes condiciones y condiciones físicas diferentes a las que suele enfrentarse en la Eliminatoria Sudamericana.



¿Cómo está la selección en la tabla de posiciones?

Luego de la derrota ante Brasil y el empate contra Paraguay en la doble fecha de la Eliminatoria de marzo, la tricolor cedió puestos y bajó en la tabla de posiciones. Ahora es sexta con 20 unidades y el líder ya clasificado es Argentina con 31 unidades.



Sorteo del Mundial

Vale recordar que en diciembre de 2025 se realizará el sorteo de cómo quedarán los grupos del Mundial 2026 y, por ende, las primeras 12 selecciones del ranking de la Fifa se verían beneficiadas con rivales de "menor nivel en el papel".