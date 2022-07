Siempre campeón ‘profe’: Luis Fernando Montoya cumple 18 años de tocar la gloria con Once Caldas

Este viernes, 1 de julio, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el artífice de una de las hazañas más importantes del fútbol colombiano, Luis Fernando Montoya, quien hace 18 años quedó campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas al vencer a un grande como Boca Juniors en la final. Montoya habló del título, de su vida personal y aprovechó el momento para enviar un mensaje a la sociedad colombiana.

Y es que fue un 1 de julio de 2004 cuando el Once Caldas llegó a lo más alto del fútbol sudamericano, dejando atrás a históricos como Santos y Sao Paulo (Brasil), y venciendo en la final a un multicampeón como Boca Juniors.

“Yo pienso que Once Caldas ganó por el compromiso que se creó entre jugadores, directivos, aficionados y periodistas. Deportistas en Colombia tenemos, pero hay que tratar de orientarlos y que los objetivos que se tracen sean grandes. Con absoluta seguridad digo que el día que tengamos a los deportistas pensando en grande, ellos van a ganar cosas importantes a nivel de Sudamérica y en el mundo”, dijo Montoya.

El profesor Montoya confesó que estuvo en contacto con varios de los jugadores que integraban el plantel campeón, entre ellos Samuel Vanegas, Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra y Jorge Agudelo, “ellos se dan cuenta del esfuerzo que hicieron y de la huella que dejaron en el Once Caldas”.

Luis Fernando Montoya también habló sobre su estado de salud, afirmando que la gloria conseguida con el Once Caldas y el apoyo de su familia, han sido fundamentales para seguir mejorando.

“Yo sigo estudiando, no he dejado de prepararme. El trabajo que tengo con el Ministerio del Deporte me alimenta para seguir mejorando y tratar de llevar un mensaje a los jóvenes, que sí se pueden hacer las cosas bien, que con esfuerzo y sacrificio se puede salir adelante”, puntualizó.

El profe Montoya recordó lo que él calificó como “accidente”, refiriéndose al asalto del que fue víctima y donde resultó herido, con un diagnóstico de cuadriplejía irreversible.

“Hace como tres años, yo trabajaba con el Inder de Medellín y tuve la oportunidad de que me llevaran a la graduación de varias personas. Había una persona que no me quitaba la mirada, luego vino y me contó que había compartido celda con ese muchacho, me dijo que él siempre que me veía se ponía a llorar, yo le dije que por mí no se preocupe, lo más importante es que cuando salga de allá jamás lo vuelva a hacer, nunca vuelva a atentar contra una persona y con eso yo voy a estar tranquilo”, puntualizó.

Montoya finalizó afirmando que todos los seres humanos cometemos errores, resaltando que lo más importante es no recaer en ellos.