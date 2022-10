'Star Wars' estaría cerca de récord británico de taquilla de ‘Titanic’

"Star Wars: el despertar de la fuerza" ha logrado vender 108,4 millones de libras en entradas (156,3 de dólares, 144,4 de euros) en el Reino Unido, según cifras del Instituto Británico del Cine

Publicidad

Desde que se estrenara en diciembre de 2015, la cinta de ciencia ficción ha recaudado en el país británico 108,4 millones de libras (156,9 millones de dólares).

Hasta la fecha, "Titanic" mantiene en su poder el título de ser la película más exitosa del Reino Unido con 111,3 millones de libras (161,9 millones de dólares) en taquilla, una cifra que se espera que la última producción del universo creado por George Lucas supere durante la semana que viene.

Publicidad

En menos de un mes, "The Force Awakens" ha rebasado las cifras de recaudación de "Skyfall" que se mantiene con 107,8 millones de libras (156 millones de dólares), de "Avatar" que cuenta con 105,6 millones de libras en su poder (152,9 millones de dólares) y de "Spectre", cuyo éxito en taquilla apunta hacia los 94,6 millones de libras (137 millones de dólares

Publicidad

Entre las veinte películas más taquilleras de la historia del Reino Unido se encuentran tres de las siete partes que conforman la saga de "Star Wars": "The Force Awakens" en el puesto dos, "The Phantom Menace" en el número once y "A New Hope" en el número dieciséis.

En Estados Unidos, el séptimo episodio de las aventuras de Luke Skywalker y la princesa Leía se convirtió en la tercera mayor recaudación de la historia del país con 1.669 millones de dólares.

Publicidad

Por delante de ella solo "Titanic", con 2.190 millones de dólares, y "Avatar", con 2.780 millones de dólares).