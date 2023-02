Sudamericano Sub-20: así está la tabla de posiciones del hexagonal final

Con la importante victoria de la Selección Colombia sub-20 frente a Ecuador este lunes, 6 de febrero, en el Sudamericano, muchos empiezan a sacar cuentas de qué falta al combinado nacional para tener un cupo en el Mundial de Indonesia 2023.

Faltan solo dos fechas para que se defina la clasificatoria final del hexagonal final con tres equipo como protagonistas: Brasil, Uruguay y Colombia, que, en el papel, son los que más opciones tienen de asegurar una plaza en el Mundial.

Esta es tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Brasil: 9 puntos Uruguay: 9 puntos Colombia: 6 puntos Paraguay: 1 punto Venezuela: 1 punto Ecuador: 0 puntos

Desde ya, el equipo de Héctor Cárdenas empieza a preparar la recta final del hexagonal final del Sudamericano; con dos duros rivales enfrente: Brasil y Venezuela, el equipo deberá tomar las mejores decisiones que le permitan ser privilegiados de estar en el Mundial Sub-20.

Este jueves, 9 de febrero, la Selección Colombia jugará ante Brasil en el estadio Nemesio Camacho El Campín y cerrará el próximo domingo, 12 de febrero, ante Venezuela. Con el plus de jugar de local, el equipo tricolor deberá buscar su plaza en Indonesia.

Colombia vs. Ecuador, un encuentro que estuvo a la altura

Colombia venció este lunes por 1-0 a Ecuador en la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub'20, un resultado que deja a los dirigidos por Héctor Cárdenas muy cerca de la clasificación al Mundial de Indonesia.

El tanto del triunfo fue un gol en propia puerta del central de la Tri Luis Córdova tras una gran jugada colectiva de los cafeteros, que llegaron con este resultado a seis puntos y son terceros del hexagonal por detrás de Brasil y Uruguay, que acumulan nueve puntos cada uno.

Ecuador, entre tanto, sigue último sin unidades, pero aún está vivo porque Venezuela y Paraguay suman una unidad cada uno y el Sudamericano Sub'20 otorga cuatro cupos a la Copa del Mundo.

Ante más de 33.000 aficionados que colmaron las tribunas del estadio El Campín de Bogotá, el partido estuvo muy luchado en la mitad de la cancha, aunque los anfitriones trataron de imponer condiciones ante su público.

