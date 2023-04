Tino Asprilla y varios exjugadores de la Selección Colombia denunciaron a banco por uso de imagen

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla contó detalles en Blog Deportivo de cómo avanza la denuncia contra Bancolombia por una campaña que realizó la entidad financiera hace tres años, cuando sacaron unos muñecos usando la imagen de varios referentes de la tricolor.

“Nosotros no queríamos llegar a esto. Tratamos de arreglar con Bancolombia, pero no ha sido posible. Entendemos la importancia de Bancolombia por el patrocinio a la federación y a las inferiores. No se ha llegado a un acuerdo y es maluco estar en esta situación”, dijo.

De acuerdo con el Tino Asprilla, la denuncia contra Bancolombia también la apoyan el Pibe Valderrama, Pacho Maturana, Faryd Mondragón, Víctor Aristizábal, Willington Ortiz, entre otros exjugadores.

“A los que estamos demandando no nos pagaron, hubo otros que sí les pagaron (…) Ellos se lucraron de esa imagen, porque los comercializaron, no los regalaron. Nosotros tenemos derecho a algo”, dijo.

Según el relato del exdelantero del Parma, la entidad bancaria obtuvo ganancias pues las personas podrían adquirir los muñecos coleccionables y así ir conformando la selección.

Además, contó que Bancolombia tiene como principal argumento que la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, les dio la autorización para usar la imagen de los diferentes exjugadores.

“Ningún jugador en el mundo, por lo menos que yo sepa, tiene contrato con una federación. La imagen del futbolista la usan es cuando es convocado a la selección”, dijo.

Detalló que cada exjugador está pidiendo una suma diferente, según lo que crea que vale su imagen.

"Es una sola demanda, nosotros llevamos tres años ya en esto", expresó en conversación con Blu Radio.

El Tino Asprilla comentó que, en caso de perder la demanda, deberán pagarles a los abogados que representaron a Bancolombia. Asimismo, espera que este tema judicial termine en buenos términos o si es necesario una segunda instancia.

