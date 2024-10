Vidal lanza dardos por su ausencia en Chile: "No pueden enfrentar a Brasil y Colombia así"

Polémica en Chile tras conocerse la lista de convocados del técnico Ricardo Garce, pues dejó fuera al volante Arturo Vidal. Si bien muchos aficionados lo tomaron de la mejor forma, el futbolista de Colo Colo no y lanzó varias pullas al entrenador en la última rueda de prensa que tuvo.

“Me gustaría que los periodistas se mojaran un poquito. Si digo lo que pienso me van a matar (…) No te puedes enfrentar a Brasil y Colombia con cualquier jugador, son ellos, se arriesgan a quedar fuera de otro Mundial. ¿Cómo te vas a enfrentar a ellos sin futbolistas grandes? Eso es lo que molesta y lo dejan pasar”, dijo, pero es que, además, la queja del chileno vino de que no solo él quedó afuera, sino algunos de sus colegas con experiencia con la roja.

Asimismo, el volante de Colo Colo aseguró que “no hay mejor jugador” que él en esa posición. Lanzó dardos por su ausencia en la Copa América y ahora en Eliminatorias, que, si bien “entiende” el proceso que pueda tener el entrenador, según él, se arriesga a perder partidos importantes en el camino a un Mundial.

“Son visiones. Imagínese el cargo que representamos es el de la selección nacional. Bueno, no me permitiría en entrar en polemizar con jugadores de fútbol, en este caso con Vidal. Son opiniones, tal vez no haya agresiones físicas, después siempre hemos sido respetuosos de las opiniones porque cada uno tiene una opinión sobre el fútbol”, dijo el técnico Gareca hace tiempo sobre las palabras de Vidal, pues en varias ocasiones ha lanzado dardos al timonel argentino.

Chile enfrentará a Brasil y Colombia en esta doble fecha FIFA en el camino al Mundial 2026. Una nómina joven llega al mando de Gareca pensando en el recambio generacional de la selección chilena, pensando, por supuesto, en el futuro de ese combinado nacional.

Arturo Vidal habla de la selección chilena ¿Basado? 🤔 #VamosColoColo



📽️: Colo-Colo /Conferencia. pic.twitter.com/eyT2oIpFJK — El Diario Albo 🇨🇱 (@DiarioAlboCl) October 1, 2024