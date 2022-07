Video: el 'Cucho' Hernández entró de suplente y debutó con gol en la MLS

El mediocampista Héctor Herrera, uno de los capitanes de la selección mexicana, y el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández debutaron este sábado en la liga de fútbol norteamericana (MLS) con actuaciones destacadas para el Houston Dynamo y el Columbus Crew.

Herrera, uno de los grandes fichajes de la temporada al llegar libre desde el Atlético de Madrid, se presentó ante su nueva afición del PNC Stadium de Houston en el caótico empate 2-2 ante el FC Dallas, en un duelo de equipos texanos.

El mexicano, de 32 años, entró desde el banquillo en el minuto 55 cuando su escuadra estaba en desventaja por el gol inicial del defensa Matt Hedges en el minuto 27.

En el 69, Herrera protagonizó una internada por la derecha hasta la línea de fondo y su centro derivó en el tanto del empate del islandés Thorleifur Úlfarsson.

Dallas FC volvió a adelantarse en el 90+3 con un gol del colombiano-estadounidense Jesús Ferreira que parecía sentenciar el choque pero el tiempo de descuento se alargó hasta el 90+11, cuando Teenage Hadebe empató para Houston tras un error del arquero Maarten Paes.

Por su parte, 'Cucho' Hernández también arrancó como suplente pero terminó anotando el gol que culminaba una espectacular remontada del Columbus Crew por 3-2 en la cancha del Chicago Fire.

El equipo local se fue al descanso con dos goles de ventaja gracias a las dianas del alemán Rafael Czichos, en el minuto 29, y el estadounidense Chris Mueller, en el 41.

En una gran reacción, Columbus dio la vuelta al marcador con dos tantos del estadounidense Derrick Etienne en los minutos 63 y 75 y otro del 'Cucho' Hernández en un fulminante contragolpe en el 83.

"Lo hemos dicho. Necesitamos un delantero que haga esto y él (Hernández) demostró por qué lo fichamos", dijo Caleb Porter, técnico del Crew, sobre su nueva figura.

El equipo de Columbus (Ohio), campeón de la MLS en 2020 y liderado por el mediapunta argentino Lucas Zelarayán, abonó unos 10 millones de dólares al Watford inglés por el traspaso de Hernández.

Doblete de Castellanos y récord de penaltis

En otro de los juegos del sábado, el New York City FC venció 4-2 al New England Revolution con dos goles del argentino Valentín Castellanos y tres penaltis concedidos por el árbitro, un récord en la MLS, todos ellos en la primera mitad.

La primera pena máxima fue señalada con solo nueve minutos de juego cuando Andrew Farrell derribó dentro del área de New England al brasileño Talles Mango.

El propio Magno convirtió el penalti en el minuto 10 para los vigentes campeones de la MLS.

El delantero argentino Gustavo Bou igualó el marcador en el Yankee Stadium con un potente remate dentro del área en el 18.

El New York City pudo adelantarse de nuevo pero Castellanos falló un penalti en el 34.

El punta argentino se redimió de su error al convertir otra pena máxima en el 44, decretada por un empujón que recibió de Andrew Farrell, quien fue expulsado entre protestas del técnico Bruce Arena y el banquillo del Revolution.

Ningún equipo había recibido tres penaltis a favor en las 27 temporadas de historia de la MLS.

"Alguien les debe una disculpa a nuestros jugadores y entrenadores", dijo Bruce Arena tras el juego sobre la actuación arbitral.

Tras el descanso el brasileño Gabriel Pereira colocó el 3-1 al culminar un contraataque en el minuto 49. Bou descontó para New England en el 77 pero Castellanos sentenció el choque en otro contragolpe en el 82.

Castellanos, que tiene ofertas para abandonar el equipo, llegó a 12 goles en la temporada y se aupó al liderato de la carrera por la Bota de Oro, galardón que ya obtuvo el año pasado.

