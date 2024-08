Video: la tremenda jugada de Luis Díaz que hizo levantar a todos los hinchas

El Liverpool se impuso este sábado ante el recién ascendido Ipswich en el arranque de la Premier League. El portugués Diogo Jota fue el encargado de abrir el marcador al minuto 60, luego fue el egipcio Mohamed Salah, cinco minutos más tarde, quien puso el 2-0 definitivo, pero no fueron las únicas figuras del partido, pues el colombiano Luis Díaz sorprendió con una jugada de lujo.

Fue en el estadio Portman Road donde el guajiro expuso su magia con un ‘sombrerito’ que hizo levantar a todos los hinchas, tanto locales como visitantes. El video fue publicado a través de las cuentas oficiales del Liverpool y los comentarios no se hicieron esperar.

La tremenda jugada de Luis Díaz

El momento fue captado justo cuando Lucho recibe el balón tras un pase cortado, lo controla con el pie derecho y enseguida lo levanta sobre el defensor, quien se vio superado por el colombiano en cuestión de segundos, llevándose los aplausos de todos; en la publicación los usuarios, incluso, lo calificaron como el jugador “próximo al balón de oro” o que es “mucho mejor que Neymar”.

Tabla de posiciones de la Premier League

Con esta nueva jornada de Premier League los equipos empiezan a medirse. El primero en la tabla, de momento, es el Brighton con tres puntos, le sigue el Arsenal (3) y en la tercera está el Liverpool (3). El top cinco lo cierran el Manchester City y Anton Villa, con los mismos tres.

Por otro lado, en sus redes sociales, Luis Díaz compartió un breve mensaje tras el partido contra el Ipswich. Escribió: “The best way to start”, que es español se traduce como: “La mejor manera de empezar”; esta publicación alcanzó más de 320.000 me gusta y más de 1.000 comentarios en Instagram.

