¿Volverá a Europa? Nuevo rumor vincula a James Rodríguez con el fútbol italiano

Este lunes se habló en Blog Deportivo sobre una nueva posibilidad que tendría el volante colombiano James Rodríguez de regresar al fútbol europeo, más precisamente a la Roma, equipo dirigido por el técnico portugués José Mourinho.

Mohamed El Gazzar, periodista que se encuentra en Catar, contó para Blog Deportivo que, “sobre James, él está en pretemporada con el Al-Rayyan en Países Bajos. Oficialmente no hay nada con la Roma, pero una fuente me confirmó que James quiere ser transferido a un equipo europeo o un equipo árabe. Por ahora no hay ninguna oferta por él”.

Vale la pena recordar que el empresario portugués Jorge Mendes es el representante de James Rodríguez y también conduce la carrera de José Mourinho, quien sería el entrenador del colombiano en el equipo italiano.

Esta noticia llegó justamente el día en que el volante fue incluido en el cuadro de leyendas del Real Madrid de España, uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol, compartiendo este honor al lado de jugadores como: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, Alfredo Di Stéfano, entre otros.

“James Rodríguez llegó al Real Madrid procedente del Mónaco en el verano de 2014 tras despuntar con Colombia en el Mundial. Jugador muy técnico y con un golpeo espectacular con la zurda, regaló a la afición madridista goles increíbles y grandes registros como asistente. Uno de sus tantos en la cita mundialista de Brasil fue elegido Premio Puskas como el mejor gol de 2014", dice la distinción.

Con los 'Blancos', Rodríguez disputó 125 partidos en los que anotó en 37 oportunidades, y asistió en 42. Además, salió campeón en 9 ocasiones: LaLiga (2), Supercopa de España (1), Champions League (2), UEFA Super Cup (2) y Mundial de Clubes (2).

El tiempo dirá si el jugador colombiano tendrá una nueva oportunidad de jugar en una de las cinco grandes ligas del fútbol europeo.