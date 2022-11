Wolfsburgo, por primera vez en cuartos de Champions, derrotó al Real Madrid

Los partidos de vuelta de las dos eliminatorias se disputarán el próximo martes. Para el miércoles quedarán el Atlético-Barcelona (con 2-1 para los azulgranas en la ida) y el Benfica-Bayern Múnich (1-0 para los alemanes).

Publicidad

Indiscutible favorito, el Real Madrid se vio superado por el entusiasmo de un equipo que pisaba por primera vez esta ronda de la Champions. "Un 2%", había respondido el central brasileño Dante cuando le preguntaron en la víspera por las opciones del Wolfsburgo de eliminar al gigante blanco.

En 25 minutos para el recuerdo, el Wolfsburgo se situó 2-0 gracias a su organización defensiva, velocidad en las contras y eficacia ante el arquero costarricense Keylor Navas.

Publicidad

Invicto hasta el momento en la Champions, Navas tuvo que recoger el balón de su portería en dos ocasiones de manera casi consecutiva. Los blancos fueron incapaces de sobreponerse al inesperado escenario.

Publicidad

En el 17 el brasileño Casemiro cargó sobre el internacional alemán André Schurrle y el árbitro señaló penal. El suizo Ricardo Rodríguez engañó a Navas para hacer el 1-0.

Ocho minutos después marcó desde el área pequeña Maximilian Arnold, tras un error del brasileño Marcelo y del capitán Sergio Ramos, después de un centro del también brasileño Bruno Henrique.

Publicidad

"Es una sorpresa, no esperaba que sufriéramos tanto en la primera parte. Si no tenemos intensidad pasa lo que pasa. Recibimos un gol rápidamente y otro por error, hicimos un 'no partido', pero tenemos un partido de vuelta", explicó el técnico blanco Zinedine Zidane.

Publicidad

Irreconocible cuatro días después de haber ganado al Barcelona 2-1 en el Camp Nou, el Real Madrid no era capaz de reaccionar en el Volkswagen Arena. Además en el 41 sufrió la baja del francés Karim Benzema, que se retiró por lesión. Entró en su lugar Jesé.

En la capital francesa PSG y City brindaron un partido loco, marcado por la fragilidad de ambas defensas.

Publicidad

Abrió el marcador el belga Kevin De Bruyne en el minuto 38 e igualó el sueco Zlatan Ibrahimovic en el 41. Ya en la segunda parte Adrien Rabiot adelantó a los locales (59) y el brasileño Fernandinho (72) hizo el 2-2 definitivo.

Publicidad

Mucho mejor en la primera mitad, el City arañó un preciado empate en la capital francesa que le hace soñar con meterse en el Top-4 europeo por primera vez en su historia el próximo martes.

Dominador, el PSG tuvo oportunidades para golear, pero no mostró el temple y la facilidad que exhibe cada semana en el campeonato francés.

Publicidad

"Nos faltó un poco de finura técnica en la primera parte. Intentamos rectificar en la segunda. Fue un poco mejor, pero tuvimos pequeñas imperfecciones, hemos fallado más ocasiones que normalmente", señaló Rabiot.

Publicidad

"Fue un partido loco y nosotros hicimos nuestra parte en un gran duelo de fútbol. Todo depende de nosotros por haber marcado fuera. Estamos haciendo historia y no queremos que termine", dijo el arquero Joe Hart.

El internacional inglés evitó el 1-0 local al despejar un penal lanzado por Ibrahimovic en el minuto 11 tras una falta dentro del área del francés Bacary Sagna al brasileño David Luiz.

Publicidad

Para el envite decisivo en el Etihad Stadium el PSG no podrá contar con David Luiz, que finalizó el partido con molestias, y con Blaise Matuidi. Ambos vieron amarilla y cumplirán ciclo de tarjetas en la vuelta.