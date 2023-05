Yaser Asprilla y Óscar Cortés guiarán a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

El volante Yaser Asprilla, el extremo Óscar Cortés y el goleador Tomás Ángel lideran la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial Sub'20 de Argentina, en la que no aparece el artillero Jhon Durán, del Aston Villa, quien confirmó este martes que no irá al torneo.

"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen todos son unos guerreros", escribió Durán en Twitter.

Así pues Asprilla, del Watford, es la principal figura del equipo e incluso ya debutó con la selección de mayores, mientras que Cortés es una de las figuras de la liga con Millonarios y Ángel ha tenido una buena temporada en el Atlético Nacional, con el que ganó la Superliga al principio del año como figura del partido de vuelta ante el Deportivo Pereira con un doblete y una asistencia.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) también informó que del listado hacen parte otros jugadores con buen rodaje como profesionales como el central Kevin Mantilla, del Independiente Santa Fe; el mediocentro Jhon Vélez, del Junior, y el volante Miguel Monsalve, del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

📝 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐮𝐛 𝟐𝟎



Ellos son los 21 elegidos por Héctor Cárdenas para representar a nuestro país en el Mundial que se disputará en Argentina. #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/NK8YfyMm6O — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 10, 2023

También aparecen otras figuras que, dirigidas por Héctor Cárdenas, fueron terceras en el Sudamericano Sub'20 disputado en Cali y Bogotá a principios de año como el portero Luis Marquines, de Atlético Nacional; el centrocampista Jhojan Torres, de Santa Fe; el volante Alexis Castillo, del Cortuluá, y el delantero Jorge Cabezas, del DIM.

La selección de Colombia fue emparejada en el Grupo C junto a las de Senegal, Japón e Israel.

Lista de 21 convocados de la Selección Colombia

Porteros : Alexei Rojas (Arsenal-GBR), Juan Diego Castillo (Fortaleza) y Luis Marquines (Atlético Nacional).

: Alexei Rojas (Arsenal-GBR), Juan Diego Castillo (Fortaleza) y Luis Marquines (Atlético Nacional). Defensas : Andrés Salazar (Atlético Nacional), Daniel Pedrozo (Real Cartagena), Devan Tanton (Fulham-GBR), Édier Ocampo (Atlético Nacional), Fernando Álvarez (Pachuca-MEX) y Kevin Mantilla (Independiente Santa Fe).

: Andrés Salazar (Atlético Nacional), Daniel Pedrozo (Real Cartagena), Devan Tanton (Fulham-GBR), Édier Ocampo (Atlético Nacional), Fernando Álvarez (Pachuca-MEX) y Kevin Mantilla (Independiente Santa Fe). Centrocampistas : Alexis Castillo Manyoma (Cortuluá), Daniel Luna (Mallorca-ESP), Gustavo Puerta (Núremberg-GER), Jhojan Torres (Independiente Santa Fe), Jhon Vélez (Junior), Juan Andrés Castilla (Houston Dynamo-USA), Julián Palacios (Envigado), Miguel Monsalve (Independiente Medellín), Óscar Cortés (Millonarios) y Yaser Asprilla (Watford-GBR).

: Alexis Castillo Manyoma (Cortuluá), Daniel Luna (Mallorca-ESP), Gustavo Puerta (Núremberg-GER), Jhojan Torres (Independiente Santa Fe), Jhon Vélez (Junior), Juan Andrés Castilla (Houston Dynamo-USA), Julián Palacios (Envigado), Miguel Monsalve (Independiente Medellín), Óscar Cortés (Millonarios) y Yaser Asprilla (Watford-GBR). Delanteros: Jorge Cabezas Hurtado (Independiente Medellín) y Tomás Ángel (Atlético Nacional).

