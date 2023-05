Selección Colombia sub-20: Jhon Jáder Durán confirmó que no viajará con el equipo a Argentina

Después de varios días de especulación, este martes, 9 de mayo, se confirmó la mala noticia de que Jhon Jáder Durán no hará parte de la delegación de la Selección Colombia sub-20 que disputará el próximo Mundial de Argentina. La noticia es un golpe bajo para el esquema táctico del vallecaucano Héctor Cárdenas que esperaba contar con él para este certamen.

"Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un mundial para mí en lo personal y para el país, solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen, todos son unos guerreros", manifestó el delantero en su cuenta de Twitter.

Asimismo, según algunas fuentes, el mensaje del jugador se da después de que su club, el Aston Villa, no le autorizará unirse a la Selección Colombia debido a sus compromisos con el equipo de Unai Emery en la Premier League.

Incluso en redes sociales algunos hinchas del Aston Villa le manifestaron al colombiano que lo "sentían", pero es que realmente "lo necesitan": "Lamento que no puedas unirte a tus compañeros en Colombia, pero tus compañeros en Aston Villa te necesitan más. Tu destino es ayudarnos a clasificarnos para Europa; Consíguenos fútbol europeo; Lo siento, Jhon, pero te necesitamos" son algunos de los comentarios.

Traer el Mundial: el sueño de la delegación de la Selección Colombia sub-20

Desde este viernes, 5 de mayo, la Selección Colombia sub-20 se reunió a la concentración en Cali de cara al Mundial en Argentina. Hasta el día 10, el equipo tricolor terminará de ultimar detalles para enfrentar la fase de grupos ante de viajar al país albiceleste.

Juan José Buscalia, periodistas de Blog Deportivo, reveló que la Selección Colombia sub-20 estará entrenándose cerca al Nuevo Gasómetro, es decir, en la sede de San Lorenzo de Almagro. El equipo azulgrana recibirá con "los brazos abiertos" al equipo tricolor para su preparación al Mundial.

Por ahora, el equipo de Héctor Cárdenas en la Universidad de San Buenaventura con trabajos variados en el estadio Pascual Guerrero, de Cali. Posteriormente estará en Buenos Aires con San Lorenzo para viajar luego a La Plata.

"Me voy mucha confianza y mucha tranquilidad, que sea lo que Dios quiera. Siempre lo he dicho, vengo a aportar y dar mi granito de arena (...) Creo que siempre ha sido un país (Argentina) que respeto por su pasión y la manera en que viven el fútbol", manifestó el delantero Tomás Ángel en su llegada a Cali.

