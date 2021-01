Yerry Mina se despacha en elogios: "James es un ganador, tenemos suerte de que esté en Everton"

Yerry Mina atraviesa un gran momento en el Everton , no solo destacándose con su solidez defensiva, sino también aportando con goles tal y como lo hizo el fin de semana pasado ante Sheffield Wednesday con un lindo cabezazo por la FA Cup.

El excéntrico futbolista de Guachené concedió una divertida entrevista en la que habló de varios temas y en la que se despachó en elogios hacia James Rodríguez , hoy compañero de equipo en los ‘Toffees’ y en la Selección Colombia.

James es un gran jugador, una inspiración para muchos jóvenes en Colombia, es un líder, un ganador, siempre lo miraba cómo entrenaba, cómo hacía sus movimientos, siempre lo apoyé y aun lo sigo haciendo comentó.

Resaltó la confianza que le ha depositado el técnico Carlo Ancelotti desde que tomó las riendas del equipo. “Jugar con tranquilidad también, eso te hace sentir útil, del equipo, de la familia, él siempre da esa energía positiva para que los jugadores estemos atentos. No hay duda del gran trabajo que viene haciendo”.

Manifestó que siempre ha sentido el apoyo de los aficionados, pese a las lesiones que ha tenido que lo han marginado varias veces de los terrenos de juego.

“Le doy muchas gracias a los hinchas del Everton porque desde que llegue he sentido el cariño, independientemente de las circunstancias, cuando he estado lesionado. Los extrañamos mucho porque no están en el estadio, pero agradecemos todo el respaldo”, agregó.

La campaña del conjunto de la ciudad de Liverpool ha sido buena hasta el momento, pero Mina cree que no se pueden dormir y deben seguir trabajando para lograr buenos resultados. “Es un buen inicio, tenemos que salir adelante y no dar ventaja, hay que jugar como si fuera el último partido y ganar”.