Hacia Pékerman solo hay agradecimiento; aprendimos mucho de él: Jefferson Lerma

La salida de José Néstor Pékerman de la dirección técnica de la Selección Colombia, tras 6 años en el cargo, sigue generando reacciones de cada uno de los jugadores del combinado nacional.

Vea también: Holanda derrotó 2-1 a Perú en partido amistoso de despedida de Sneijder

Publicidad

Jefferson Lerma, quien se sigue adaptando al AFC Bournemouth de la Premier League, no fue la excepción y en los micrófonos de El Camerino de BLU Radio hizo mención al tema.

Señaló que le sorprendió la salida del argentino del banquillo nacional porque muchos como él anhelaban que estuviera a cargo de los retos de la Copa América Brasil 2019 y eliminatorias rumbo a Catar 2022.

“Muchos anhelábamos que estuviera, pero las cosas no se dieron así. Ahora solo toca decidir y tener palabras de agradecimiento hacia él (Pékerman) y desearle lo mejor”, apuntó el volante, quien aseguró que se enteró de la determinación del estratega argentino por medio de terceros que le enviaron la noticia.

Lerma manifestó que aprendió muchas cosas del “profesor”, como cariñosamente lo llama.

Publicidad

“Aprendí de él que a pesar de la adversidad hay que seguir creyendo que se puede arreglar todo. La forma de ser de Pékerman es fenomenal. Es muy tranquilo y todo lo hacía pacíficamente”, apuntó el futbolista.

Aseguró que Pascual Lezcano, asistente personal y hombre de confianza de José Néstor Pékerman, era un hombre cercano a algunos jugadores y la relación del argentino con el plantel tricolor siempre fue de respeto y tranquilidad.

Publicidad

En ese sentido, manifestó que si él hubiese tenido la oportunidad de elegir por la continuidad de Pékerman lo hubiera hecho sin dudarlo, pues lo considera parte importante del nombre que ha ganado la Selección Colombia en los últimos años.

Añadió que le hubiese gustado estar entre los convocados por el profesor Reyes para los amistosos ante Venezuela (este viernes 7) y Argentina (martes 11 de septiembre), pues “estar en la Selección es un privilegio”.

“Siempre voy a querer estar en la Selección, pero también lo entiendo por un lado porque acabo de cambiar de club y no estaba jugando. Tampoco sabían mucho de mi rendimiento (…) No hablé con nadie (de la no convocatoria), lo asumí. Espero sea algo pasajero y tendré que seguir trabajando mucho para volver a la Selección”, precisó.

Indicó, además, que no ha hablado con nadie al interior del grupo para conocer de primera mano el ánimo de los jugadores tras la salida de Pékerman, a quien, según dijo, quiere ver de nuevo y agradecerle personalmente por todo el apoyo y la confianza.

Publicidad

Por otro lado, aseveró que le ve el lado bueno a la no convocatoria, pues tendrá tiempo para continuar entrenando y sumando minutos que lo lleven de nuevo a vestir la camiseta nacional.

Finalmente, Lerma explicó que poco a poco se va adaptando al balompié inglés, al idioma y a su nuevo club, con el que espera tener un buen rendimiento para ser tenido en cuenta por su entrenador y que los ojos de Europa se fijen en su nombre.

Publicidad

“La vida se trata de retos y ahora asumí uno nuevo para mi vida profesional y personal. Sé que de todo esto estoy aprendiendo lo mejor y así seguir creciendo (…) He estado muy contento y mis compañeros y la gente del club me han hecho sentir en casa. Son puntos importantes para acomodarse lo más pronto posible”, agregó.