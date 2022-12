Hay opciones en Sao Paulo y Corinthians: Santiago Trellez

El delantero colombiano Santiago Trellez, que juega en el Vitoria de la primera división de Brasil, habló en El Camerino sobre su futuro inmediato, de las opciones de cambió que se pueden dar y de su sueño de llegar a la Selección Colombia.

“Hay interés de clubes en Brasil y en otros países. No puedo mentir en eso. Hay opciones de Sao Paulo y Corinthians, son equipos que me quieren. Sé que ya hay un acercamiento con Victoria, que no ha llegado a ningún acuerdo. Ya depende de los clubes que se pongan de acuerdo, que analicen las ofertas que le están haciendo a Victoria y ellos decidirán que acepta y que no”, aseguró el delantero antioqueño.

Publicidad

Trellez en la presente edición del brasileirao

marcó 10 goles en 23 apariciones con el conjunto de Vitoria.

Le puede interesar: Ir al Pasto me recargó como jugador y como persona: Santiago Trellez.

Tras pasar por las selecciones Colombia de todas las categorías menores, ahora sueña con algún día unirse al equipos que hoy dirige José Perkerman. “No siempre trabajo para eso es un soñador. Lo único que me falta es jugar en la selección de mayores. Es un sueño que todavía lo puedo lograr”, dijo.