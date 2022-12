Hay otras cosas más importantes: ‘Gato’ Pérez sobre polémica del América de Cali

El presidente ejecutivo del América de Cali, Ricardo ‘El Gato’ Pérez, le salió al paso a la polémica que se vive hoy en el cuadro escarlata y asegura que no desea entrar en discusión sobre el tema porque “hay cosas más importantes” en el momento.

“Con el respeto que me merece BLU Radio. A mí no me gusta entrar en un rifirrafe porque no es correcto y creo que no va a llevar al América de Cali a ganar, ni a Ricardo Pérez a dejar de ser la persona que es. Les pido que rectifiquen la información porque creo que no se puede mancillar el no el nombre de Ricardo Pérez, de América de Cali que hoy está bastante golpeado. No es justo que se siga mancillando con cosas que no son ni están verificadas (…) Para mí hay otras cosas más importantes”, mencionó.

A propósito, Pérez se refirió a la contratación del defensa Harold Gómez, quien, según el periodista Jaime Dinas, estuvo en conversaciones con el América de Cali, pero no fichó por los ‘Diablos Rojos’ porque aparentemente le pedían hacer la contratación por medio de una empresa.

“Harold Gómez nunca estuvo en la carpeta de América, se lo puede preguntar al ‘profe’ que estaba anteriormente y al resto de la junta directiva”, dijo.

Este es el trino de Jaime Dinas en donde denuncia el presunto fichaje de Gómez.



Harold Gómez del @ABucaramanga estuvo en dialogos con @AmericadeCali y NO fichó porque "Gato" Pérez y Harold Lozano, le exigieron firmar con ellos, por intermedio del empresario 'Junior', es toda una empresa personal que se lucra, sin importar el beneficio al equipo. pic.twitter.com/1DkbQxR5ou — Jaime Dinas (@JaimeDinas) August 20, 2018

Harold Lozano, director deportivo del América

“Creo que todos debemos rectificar la información porque están hablando de una persona que ni siquiera conoce al jugador, yo sí, porque yo lo llevé al Bucaramanga. Debemos ser más objetivos y no querer hacer toda esta bulla”, mencionó.

Cabe resaltar que BLU Radio, y como se puede escuchar en la intervención de la periodista del medio, llamó a las partes que estaban involucradas en la polémica;

sin embargo, este último no respondió a las llamadas.

