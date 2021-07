He tenido temporadas muy buenas y el llamado de la Selección Colombia no llegó: Jhon Córdoba

El colombiano Jhon Córdoba habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre su adaptación en el Krasnodar de Rusia, equipo al que llegó el 23 de julio tras su paso por el Hertha Berlín de Alemania.

"El cambio se da porque las condiciones que me estaban presentando eran muy buenas para mí. Quería tomar un nuevo aire y estoy contento de esta decisión. Mi adaptación ha sido buena y espero que día a día sea mejor", dijo.

Córdoba también comentó que ha esperado el llamado de la Selección Colombia durante varias temporadas durante su paso por la Bundesliga, pero nunca llegó o no tuvo la oportunidad de jugar.

"Esta es una decisión que tomé pensando en mi futuro, en mi familia. Yo he tenido temporadas muy buenas y ese llamado no llegó o no jugué. Pensé en mí, y ahorita estoy 100% concentrado en mi club", manifestó

Sin embargo, comentó que seguirá trabajando para hacer parte de la 'Tricolor', pues en cada temporada "ha tratado de superarse".

"Uno como futbolista su máxima aspiración es llegar a la Selección de su país. Es una de las cosas que me han motivado a seguir aquí en Europa. Temporada tras temporada, he tratado se superarlo, de hacerlo mejor", agregó.

