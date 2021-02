Hubo jugadas dudosas, pero los árbitros son humanos: técnico del América sobre empate con Santa Fe

Juan Cruz Real, técnico de América de Cali, habló #BlogDeportivo sobre el empate ante Santa Fe el pasado jueves y afirmó que "hubo jugadas dudosas" durante el encuentro.

Rea, quien fue diagnosticado con COVID-19 y observó el partido desde el sitio donde cumple su aislamiento, también habló de la figura del VAR .

"Me parece que ayer hubo unas jugadas como mínimo, dudosas. La jugada del penal de Mosquera me parece que no tenía mucha interpretación porque se dio dentro del área y eso evita que la pelota siga al jugador del América, pero los árbitros también son seres humanos", indicó Juan Cruz Real en #BlogDeportivo.

"En este caso el VAR lo marcó, el árbitro fue a verlo y estuvo esa interpretación que, en ese caso, no había mucho que interpretar. La tecnología marcó una infracción y el árbitro interpretó de otra manera, me parece que era un penal claro", explicó Cruz.

Sobre el coronavirus

Cruz Real dijo en BLU Radio que se ha sentido bien, tras haber sido diagnosticado con coronavirus.

"Me he sentido muy bien gracias a Dios, lo venía esquivando (al virus) bastante. Estoy esperando cumplir con los días protocolarios que se requieren en estos casos y con muchas ganas de vivir mi vida normal", contó.

El técnico del América calificó de "difícil" manejar el equipo desde la virtualidad.

"Es difícil porque primero uno no está acostumbrado. Tengo un grupo de jugadores que uno disfruta estando con ellos y de pronto no poder hacerlo en vivo es complejo, pero bueno, así lo quiso Dios, por algo será, lo importante es que recuperación", finalizó.

