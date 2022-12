Hubo una propuesta de un club español, pero Real Madrid la rechazó: James

En entrevista con Gol Caracol , el 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, rompió el silencio sobre la posibilidad que tuvo de fichar con otro equipo español al comienzo de la temporada, pero fue el Real Madrid el que no permitió que el traspaso se diera.

Según James, un club español, el cual no reveló el nombre, estaba muy interesado en negociar su traspaso, pero fue el Real Madrid el que no permitió que se diera el fichaje, aunque el colombiano sí quería cambiar de club.

James explicó que ya sabía que su puesto en el Real Madrid no sería protagonista, por lo que esperaba que su futuro estuviera en otro equipo donde tuviera más minutos en cancha, más específicamente en otro club español.

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico”, dijo.

Sin embargo, confesó que empezó la pretemporada con Real Madrid sin querer, de manera incómoda, porque lo dejaban fuera de los trabajos tácticos.

“En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo ", reveló.

Además, el 10 de la Selección Colombia, contó que Real Madrid recibió una oferta del fútbol chino, la cual descartó de manera tajante porque, explicó, su calidad debe estar en Europa.

“En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de China, yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa”, reveló.