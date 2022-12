¿Iker Casillas dice adiós a la selección española?

Un orgullo sentir el cariño de la gente en #GraciasCasillas hoy y siempre todos con la @sefutbolhttps://t.co/i9RQf01ZDM — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 28, 2016

Iker Casillas, capitán de la selección española, insinuó su adiós con un mensaje ambiguo en las redes sociales, de agradecimiento por el cariño de los aficionados tras una Eurocopa en la que no jugó ningún minuto y con un pasaje de la segunda parte de Rambo.

"No sé a dónde, pero me voy", dice Rambo en la escena elegida por Casillas y publicada en sus redes sociales. "Volver para qué, mis amigos murieron aquí, he muerto aquí", añade en su conversación con el coronel Trautman.

"¿Odiarlo? (a su país) Moriría por él. Yo quiero lo que ellos quieren y lo que cualquier otro que viniese aquí, a dejarse las tripas y a dar todo lo que tiene, que su país lo quiera tanto como nosotros lo queremos. Eso es lo que quiero".

La secuencia acaba con la pregunta del coronel: "¿Cómo vivirá?". Y la respuesta "día a día". En lo que parece nueva mentalidad de Casillas ante su nueva situación, en un mensaje ambiguo en el que no confirma su adiós ni su continuidad.

"Un orgullo sentir el cariño de la gente en #GraciasCasillas. Hoy y siempre todos con la Selección Española", escribió el portero como agradecimiento a las numerosas muestras de cariño recibidas tras el partido de Italia, que vio de pie sufriendo junto al banquillo en toda su segunda parte, y que fue tendencia en Twitter el lunes.